Voller Charme und Natürlichkeit

DAN-WOOD House: Point 140

Ein einladendes Zuhause, das Modernität, Wärme und Gemütlichkeit ausstrahlt, ist dieses „Point 140“ von DAN-WOOD House. Die Fassade aus weißem Putz und Holz passt zur nachhaltigen Holzbauweise ebenso gut wie in die grüne Umgebung. Sie verleiht dem Haus einen modern-rustikalen Charme. Anthrazit gerahmte Fenster setzen harmonische Akzente. Ein mit 1,75 Meter nennenswert hoher Kniestock und das große Panoramafenster über zwei Etagen schaffen ein beeindruckendes architektonisches Statement und lassen großzügig Tageslicht ins Haus fluten. Das weit gespannte Vordach ist markanter Bestandteil der Architektur und lädt zum Betreten des Hauses ein.

Drinnen begeistert die Diele Bewohner und Gäste mit viel Platz, einer schönen Holztreppe und einer herrlichen Sichtachse bis in den Garten. Die offene Gestaltung im Erdgeschoss und die Galerie im oberen Bereich suggerieren Weite und Großzügigkeit. Der gemütliche Wohnbereich ist von bodentiefen Fenstern umrahmt und lockt gesellige Runden vor den Kamin. Um den schönsten Platz im Haus wetteifert er mit dem Essplatz, der mit Blick zur Galerie und vor dem hohen Panoramafenster auf alle Fälle konkurrenzfähig ist. Die angrenzende Küche sorgt für kurze Wege.

Das Elternschlafzimmer und die beiden Kinderzimmer im oberen Stockwerk gewähren sämtlich den Blick in die grüne Umgebung und profitieren zusätzlich vom Tageslicht, das durch die Kniestockfenster fällt. Ein modernes Familienbad, in dem sich ebenfalls die Grundfarben der Einrichtung – Grau und Holztöne – wiederfinden, komplettiert das Obergeschoss. Falls Gäste über Nacht bleiben wollen, gibt es im Erdgeschoss noch einen weiteren Raum, dem praktischerweise ein kleines Duschbad direkt gegenüber liegt. Die Wärmepumpenheizung und ein zentrales Belüftungssystem nutzen umweltfreundlich erneuerbare Energien, so dass dieses Einfamilienhaus die perfekte Kombination aus familienfreundlichem Komfort, Ästhetik und Nachhaltigkeit verkörpert.

