Heizungsmodernisierung mit Wärmepumpe lohnt sich mehrfach

Wenn die Temperaturen steigen und die Heizung nicht gebraucht wird, startet die ideale Zeit für den Heizungstausch. Auch Renovierer profitieren von den Vorteilen einer Wärmepumpe. Möglich machen das moderne Wärmepumpensysteme wie Daikin Altherma, die Vorlauftemperaturen von 35 °C bis 70 °C erreichen, sodass auch Bestandsgebäude behaglich temperiert werden.

Die Umrüstung auf eine Wärmepumpe ist zudem technisch oft einfacher als angenommen. Eine umfangreiche Sanierung des Hauses (z.B. eine zusätzliche Wärmedämmung) ist in vielen Fällen nicht nötig. Am einfachsten und ohne aufwendiges Genehmigungsverfahren lassen sich Luft-Wasser-Wärmepumpen im Bestand nachrüsten. In vielen Fällen können die bestehenden Heizkörper weiterverwendet werden. Daikin Altherma Wärmepumpen für die Renovierung bieten eine zuverlässige Heizleistung und hohe Vorlauftemperaturen von bis zu 70 °C bei minus 15 °C Außentemperatur.

Niedrigere Kosten im Vergleich

Die Heizungsmodernisierung ist eine Investition, die auf Dauer hohe Einspareffekte bringt. Das bestätigten erst vor kurzem Forschende des Energiewende-Projekts Ariadne: Sie haben berechnet, wie hoch die Kosten für verschiedene Heiztechniken in Bestandsgebäuden im Zeitraum von 20 Jahren angesichts zukünftiger Energieträgerpreise sowie der zu erwartenden CO2-Preisentwicklung sein werden. Ihr Fazit: Wird jetzt in einen Heizungstausch investiert, sind Wärmepumpen und Fernwärme nicht nur klimaschonender, sondern langfristig auch die günstigsten Systeme hinsichtlich der Gesamtkosten (vgl. Ariadne Analyse Januar 2022: Heizkosten und Treibhausgasemissionen in Bestandswohngebäuden. Aktualisierung auf Basis der GEG Novelle 2024.)

Daikin Energiebonus 2024

Bei der Entscheidung für den Austausch eines bestehenden Heizsystems steht oft die anfängliche finanzielle Investition im Fokus. Wer jetzt seine alte Heizung mit einer modernen Daikin Wärmepumpe erneuert, kann sparen: Daikin, Europas Marktführer für Wärmepumpentechnologie, unterstützt Haus- eigentümer, die ihre bestehende Heizung von März 2024 bis 30. November 2024 auf eine Wärmepumpe umstellen, finanziell mit bis zu 1.500 € Energie- bonus. Der Daikin Energiebonus 2024 kann von privaten Eigenheimbesitzern im Rahmen eines Heizungstauschs in Bestandsgebäuden beim Kauf der Wärmepumpen Daikin Altherma 3 H HT, 3 H MT und 3 R MT sowie Daikin Altherma 3 R in Anspruch genommen werden. Der Daikin Energiebonus 2024 ist unabhängig von der staatlichen Förderung, die seit Ende Februar 2024 bei der KfW wieder beantragt werden kann.

Mehr Infos unter: www.daikin.de/energiebonus