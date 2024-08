Bauhaus meets Wood

Natürlich Wohnen im modernen Flachdachhaus

Gegensätze ziehen sich an. Purismus verbunden mit Holzelementen – das spiegelt das heutige Bedürfnis vieler Menschen nach Moderne und gleichzeitiger Wärme wider. Der Hausentwurf „Vilago Neunkhausen“ ist das Sinnbild des zeitlosen Bauhausstils, gepaart mit Behaglichkeit und Extravaganz. Fingerhut Haus zeigt damit einmal mehr die Individualität und Vielfalt, die Fertighäuser heute bieten.

„Unsere Häuser sind nicht von der Stange, sondern sollen verdeutlichen, dass der Fertighausbau heute nahezu unbegrenzte Ausprägungsmöglich-

keiten bietet. Unser neues Beispiel dafür steht in Neunkhausen. Das Musterhaus greift den Trend auf, dass viele Menschen Modernität mit Natur verbinden möchten. Heute werden oft Gegensätze harmonisch vereint. Daher trifft hier Bauhausstil auf warme Holz-emente in der Fassade“, erklärt Holger Linke, geschäftsführender Gesellschafter bei Fingerhut Haus.

Die an der Fassade integrierten Holz-

elemente ziehen alle Blicke auf sich und interpretieren den knapp 194 m2 großen Designklassiker in seiner modernsten und zugleich natürlichsten Form. Das Flachdachgebäude, das sich über zwei Etagen erstreckt, zeigt zum einen, wie unabhängig ein Bauhaus vom Baumaterial ist und zum anderen die große Wandelbarkeit. Ein individueller Mix der Strukturen und Elemente. Auch im

Inneren des Hauses setzt sich die Holzbauweise fort.

Großes CO2-Einsparpotenzial durch Holz

Der Einsatz zeitgemäßer Materialien und moderner, umweltgerechter Technologien hat bei Fingerhut Haus oberste Priorität. Durch ökologische und wertbeständige Holzbauweise besitzt

das Haus „Vilago Neunkhausen“ außerdem ein hohes Energieeinsparpotenzial – sowohl für die Bewohner als auch für die Umwelt. Denn Holz ist als natürlicher Rohstoff nicht nur

biologisch verträglich und recycelbar, sondern auch ein großer Kohlendioxidspeicher. Wird heute vermehrt mit Holz gebaut, so bewirkt dies langfristig eine Verringerung der CO2- Konzentration in der Atmosphäre. Auch erfordert die Herstellung von Bauprodukten aus Holz einen geringeren Energieaufwand als bei vergleichbaren konventionellen Baustoffen.

Transparenz auf allen Ebenen

„Vilago Neunkhausen“ punktet also im Innern und Äußeren mit überzeugenden Werten. Damit diese von Anfang an überzeugen, empfiehlt Holger Linke: „Ein erfolgreiches Bauprojekt lebt von hoher Transparenz zu jedem Zeitpunkt. Potenzielle Kunden benötigen zunächst eine Vorstellung davon, wie ihr Traumhaus in der Realität aussehen könnte und welche Vorteile es besitzen wird.“

Mehr Infos unter: www.fingerhuthaus.de