Innovation trifft Nachhaltigkeit: BIOFA

Vor über 40 Jahren Naturfarben-Pionier – heute Vorreiter in Sachen SHI-Produktpass. So finden Sie schnell das richtige Produkt für Wohngesundheit, Nachhaltigkeit und förderfähige Projekte.

BIOFA, als Hersteller von Biofarben, bietet eine umfangreiche Auswahl an Produkten für gesundes Wohnen. BIOFA-Farben und Anstriche sind ökologisch, nachhaltig und wohngesund und aufgrund der volldeklarierten Inhaltsstoffe auch für Allergiker geeignet. Die natürlichen Produkte fördern ein gesundes Wohnklima und schonen gleichzeitig die Umwelt. Als Vorreiter in der Branche nutzt BIOFA als eines der ersten Unternehmen den innovativen Produktpass des renommierten Sentinel Haus Instituts (SHI). Die wegweisende Neuerung vereinfacht und beschleunigt die Suche und Dokumentation wesentlicher Produktqualifizierungen in Bezug auf Nachhaltigkeit, Gesundheit und Kreislauffähigkeit.

Der SHI-Produktpass ermöglicht es, mit einem Klick alle relevanten Dokumente aus der umfangreichen SHI-Datenbank abzurufen – direkt online oder im PDF-Format. Damit entfällt für ausführende Bauunternehmen, Architekten und Auditoren der mühsame Prozess der Recherche auf verschiedenen Webseiten, das aufwändige Herunterladen einzelner Nachweise oder zeitintensive E-Mail-Anfragen. Der SHI-Produktpass kann direkt als anerkanntes Nachweisdokument bei den relevanten Zertifizierungsstellen eingereicht werden.

Der SHI-Produktpass bietet maßgeschneiderte Nachweise für eine Vielzahl von Zertifizierungen, angefangen von DGNB, QNG und BNB bis hin zur EU-Taxonomie. Digital oder als PDF integriert sind unter anderem spezifische Angaben zu Umwelt- und Gesundheitsaspekten, wie das DGNB Kriterium ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt, die gesundheitlichen Anforderungen des staatlichen Qualitätssiegels „Nachhaltige Gebäude“ (QNG Anhangdokument 3.1.3), die SHI-Produktbewertung für schadstoffgeprüfte Produkte, sowie die neue SHI-Circular-Bewertung zur Kreislauffähigkeit. Darüber hinaus sind Nachweise für die Konformität mit der EU-Taxonomie, BREEAM (HEA 02 Qualität der Innenraumluft) sowie das Bewertungssystem Nachhaltige Bundesbauten (BNB) verfügbar. Zusätzlich werden alle relevanten Produktsiegel, die vom Hersteller eingestellt wurden, sowie die Umwelt-Produktdeklaration EPD aufgeführt.

Die BIFOA Bestseller-Produkte haben bereits einen SHI-Produktpass und sind in der SHI-Datenbank gelistet. Damit profitieren Kunden unmittelbar von diesem innovativen Angebot.

BIOFA setzt mit dem SHI-Produkt- pass einen neuen Standard in der Baustoffindustrie

BIOFA vereinfacht Nachweisführung für Gebäudezertifizierungen

BIOFA optimiert Produktdokumentation

Mehr Infos unter: www.biofa.de