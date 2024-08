Sonnige Aussichten mit Osmo Solar-Fence

Ein smarter Solarzaun senkt die Energiekosten und schützt Privatsphäre und Klima

Mit Solar-Fence von Osmo profitiert man gleich mehrfach: Der smarte Solarzaun schützt nicht nur die Privatsphäre und reduziert die Energiekosten, sondern ist auch noch gut fürs Klima und den eigenen grünen Fußabdruck!

Wie viel Erholungspotenzial im eigenen Außenbereich schlummert, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Neben bequemen Gartenmöbeln und einer schönen Bepflanzung fungieren vor allem Sichtblenden als Gemütlichkeits-Garant: Sind neugierige Blicke von Nachbarn und Passanten ausgesperrt, kann man sich entspannt zurücklehnen. Noch entspannter wird es, wenn der Sichtschutz nicht nur die Privatsphäre bewahrt, sondern sich auch noch positiv aufs Klima und den Geldbeutel auswirkt! Osmo hat mit Solar-Fence eine smarte Lösung entwickelt, die Nachhaltigkeit und Funktionalität in einem eleganten Design vereint. Der innovative Solarzaun ist mit hochwertigen bifazialen, sprich beidseitig aktiven Photovoltaik-Modulen ausgestattet, die den Wirkungsgrad des Solarmoduls steigern, höhere Stromerträge ermöglichen und die eigenen Energiekosten entsprechend reduzieren. Dabei werden sowohl direkte Sonneneinstrahlung als auch indirektes Licht für die Stromerzeugung genutzt.

Das Solar-Fence Grundelement ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich. Hier zu sehen: Die Variante mit zwei PV-Modulen mit 860 W und Maßen von 230 x 178 cm.

Solar-Fence ist eine extrem platzsparende PV-Lösung für die vertikale Montage, die sogar bei Ost-/Westausrichtung hohe Erträge ermöglicht und somit eine ideale Alternative zu der Installation von Solarmodulen auf Dächern, Carports oder an Balkonbrüstungen darstellt. Auch in den Winter- und Frühlingsmonaten sowie während der Morgen- und Nachmittagsstunden können im Gegensatz zu Dachanlagen die Strahlen der flach stehenden Sonne gut eingefangen werden. Weiteres Plus: Anders als bei Dachanlagen sind die robusten Glas-Glas-Module von Solar-Fence leicht, komfortabel und sicher zu reinigen.

Das System ist als praktischer Bausatz erhältlich, bestehend aus einem bzw. zwei PV-Modulen (114 x 178 cm und 430 W bzw. 230 x 178 cm und 860 W), Start- und Abschlussprofilen aus witterungsresistentem Aluminium und einem Zubehörbeutel. Da die zeitlosen, anthrazitfarbenen Aluminiumpfosten mit jeder beliebigen Osmo Sichtblende kompatibel sind und so eine flexible Kombination von Solar-Fence mit verschiedensten Osmo Sichtschutz-Systemen ermöglichen, eröffnet sich ein großer individueller Gestaltungsspielraum. Wichtig zu beachten: PV-Anlagen müssen vom Nutzer immer vorab beim jeweiligen Netzbetreiber angemeldet und darüber hinaus im Marktstammdatenregister registriert werden. Berechnungen und elektrische Arbeiten dürfen ausschließlich durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Dank der vertikalen Montage präsentiert sich Solar-Fence äußerst platzsparend und ist im Gegensatz zu Dachanlagen komfortabel und leicht zu reinigen. Hier zu sehen: Das PV-Modul mit 430 W und Maßen von 114 x 178 cm.

