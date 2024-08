Tradition trifft Moderne

Haus Mühlgraben von Keitel Haus bietet seinen Bewohnern auf 183 m2 Wohnfläche das gemütliche Ambiente eines Holzhauses im amerikanischen Stil.

In Haus Mühlgraben sitzt man gerne im Freien. Der überdachte Eingangsbereich des individuellen Entwurfs ist groß genug für eine kleine Holzbank, auf der man Kontakt zur Nachbarschaft halten kann. Und die von einem weißen Holzzaun geschützte Veranda auf der Rückseite des Hauses ist ein Lebensbereich von ganz besonderer Qualität, der den Bewohnern ganz nach Vorliebe den Aufenthalt im Schatten oder im Sonnenlicht ermöglicht. Das alles erinnert an Häuser im Neuenglandstil, zu dem auch die hellgraue Holzschalung, die schwarz abgesetzten Dächer und die weißen Sprossenfenster mit Zierrahmen passen. Angenehm ins Auge springt außerdem die weitgehend symmetrische Aufteilung der Fassade, die nur durch das ausladende Vordach der hinteren Veranda durchbrochen wird.

Im Gegensatz zu den Vorbildern aus Übersee gibt sich der Baukörper schlicht und geradlinig, schlägt auf diese Weise einen eleganten Bogen zwischen traditioneller Architektur und modernem Stilempfinden. Angesichts guter Proportionen und eines Kniestocks von 2,00 m besteht ohnehin kein Bedarf an Gauben oder Erkern, wie sie sonst für den Neuenglandstil typisch sind: Das Obergeschoss bietet auch ohne Erweiterungen eine angenehme Raumhöhe und Fenster nach allen Seiten, so dass man auf dieser Ebene in luftigen und gut belichteten Räumen mit Blick nach draußen lebt. Und in puncto Raumprogramm konnte man auf allen Ebenen des Hauses aus dem Vollen schöpfen.

Transatlantische Großzügigkeit

Ein Blick auf den Grundriss zeigt, wie sehr im Ergebnis transatlantische Großzügigkeit den Ton angibt: Im Zentrum der Individualräume steht ein Elterntrakt mit Schlafzimmer (14,09 m2), Ankleide (7,33 m2) und Bad (10,00 m2), der durch zwei große Kinderzimmer mit 18,09 m2 und 19,20 m2 Wohnfläche und ein gut geschnittenes Kinderbad (8,02 m2) ergänzt wird. So etwas findet man nicht alle Tage. Möglich wurde dieses großzügige Raumangebot nicht allein durch den Kniestock, sondern auch durch Außenmaße, die mit 9,00 x 11,50 m etwas über dem Durchschnitt liegen.

Nachhaltig und förderfähig

Dank der hohen Bauqualitäten von Haus Mühlgraben profitiert die Bauherrschaft von den aktuellen Fördermaßnahmen für Klimafreundliche Wohngebäude.Um dieses Ziel zu erreichen, muss ein Wohnhaus strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Zunächst muss es den Effizienzhausstandard 40 erfüllen – für die Baufamilie eine gute Nachricht, weil ihr dieser extrem hohe Energiestandard auf lange Sicht minimale Energiekosten garantiert.

