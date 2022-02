Nachhaltig, energieeffizient und individuell – so baut man heute

In der aktuellen Presse werden wir zum Thema Wohnen oft verunsichert. Die Energiepreise werden von diversen Anbietern um bis zu 40 % erhöht, der Wohnraum ist knapp. Wie sollen wir dem Thema Klimawandel entgegenwirken, insbesondere wenn wir planen ein Haus zu bauen?

Gerade das Thema Hausbau bietet enormes Potential. Zum einen können die eigenen Wünsche nach einem Haus im Grünen mit Platz für die ganze Familie erfüllt werden, zum anderen bietet sich hier die Chance ein Haus zu bauen, das wenig Energie verbraucht. Die KfW fördert den Bau von Energieeffizienzhäusern enorm. Zum Beispiel als KfW-Energieeffizienzhaus 40 in der Erneuerbare Energienklasse oder als KfW-Energieeffizienzhaus 40 Plus. Aber es geht nicht allein um die Förderung, die zur Finanzierung beiträgt. Es geht vor allen Dingen darum, in zukunftsfähige Energiekonzepte zu investieren. Denn dauerhaft niedrige Heizkosten schonen nicht nur den eigenen Geldbeutel. Das bedeutet auch, dass die Energie gar nicht erst erzeugt werden muss. Moderne Wärmepumpensysteme ermöglichen einen CO 2 -freien Betrieb, so entstehen erst gar keine klimaschädlichen Emissionen.

Ein KfW-Energieeffizienzhaus bietet Unabhängigkeit

Ein Energieeffizienzhaus macht die Hausbesitzer unabhängig von der Entwicklung der Energiepreise am Markt. Entscheiden sich die Bauherren dann noch für den Einsatz einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher, werden sie selbst zum Stromerzeuger und profitieren von einer größtmöglichen Unabhängigkeit. Mit einer Wallbox für das Laden eines Elektroautos kann der Kreislauf komplettiert werden.

Die ideale Hausgröße

Natürlich wünschen sich viele Baufamilien ein großzügiges Raumangebot im neuen Haus. Aber auch hier gilt „Weniger ist manchmal mehr“. Wenn das Raumangebot und die Grundrissplanung sehr gut durchdacht sind, bietet das ein enormes Einsparpotential. Es entstehen weniger Kosten beim Hausbau und auch weniger Folgekosten, z. B. für Möblierung, Reinigung, Instandhaltung. Auch sollte man an die Zeit denken, wenn der Nachwuchs ausgezogen ist, dann hat man schnell zu viel Platz. Die Planung sollte sich immer am Bedarf der Baufamilie orientieren.

Ein modernes Holzhaus

Bieten Fertighäuser in Holztafelbauweise überhaupt Vorteile?

Holz ist ein Baustoff, der schon seit Jahrhunderten für den Hausbau genutzt wird. Jedem ist bekannt, dass Holz ein nachwachsender und nachhaltiger Rohstoff ist, außerdem bindet ein Baum während seines Wachstums das klimaschädliche CO 2 . Im deutschen Forst wird seit jeher für jeden gefällten Baum ein Baum nachgepflanzt. Dieses Vorgehen wird durch die PEFC-Zertifizierung nachgewiesen.

Außerdem bringt das Holz von Natur aus schon sehr gute Wärmedämmeigenschaften mit. In den Hallen des Fertighausherstellers erfolgt dann die gesamte Produktion des Hauses innerhalb kürzester Zeit unter optimalen Bedingungen sauber und trocken.

Individuelle Hausunikate

Auf Individualität muss beim Fertighausbau nicht verzichtet werden. Führende Fertighaushersteller planen das Haus im gewünschten Architekturstil, in der gewünschten Größe und mit einem maßgeschneiderten Grundriss. Auch bei der Ausbaustufe des Hauses wird Individualität verlangt. Vom Rohbau bis zum schlüsselfertigen Haus ist nahezu jede Eigenleistung denkbar. Je mehr Leistungen die Bauherren selbst erbringen können, desto günstiger wird das Haus. Selbst Hand anlegen macht außerdem Spaß, man kann seiner Kreativität Ausdruck verleihen und natürlich macht es auch Stolz, wenn man das Eigenheim zum Teil selbst ausgestaltet hat.

