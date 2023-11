Heizkessel raus – Wärmepumpe rein

Beispiele aus der Praxis zeigen den Weg zur umweltfreundlichen Heizung ohne aufwendige Haussanierung

Die Nutzung von Wärmepumpen ist heute in nahezu allen Gebäudetypen möglich und sinnvoll – vom neuen Einfamilienhaus bis zu Gewerbegebäuden und sogar im unsanierten Altbau. Wärmepumpen sind europaweit millionenfach im Betrieb und auch in Deutschland werden immer mehr Häuser mit einer Wärmepumpe beheizt.

Dank moderner Luft-Wasser-Wärmepumpen wie der Daikin Altherma 3 H HT ist der Einsatz nicht nur in Neubauten, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen auskommen, sondern auch in älteren Gebäuden mit Baujahr vor 1990 möglich. Hier sind meist höhere Vorlauftemperaturen von bis zu 70 °C nötig, die die Daikin Altherma 3 H HT bereitstellen kann. Eine Wärmepumpe kann innerhalb von nur zwei bis drei Tagen gegen einen alten Öl- oder Gas-Heizkessel getauscht werden. Alle anderen Komponenten wie bereits vorhandene Heizkörper, Konvektoren oder Fußbodenheizungen können weiterhin verwendet werden.

Abkehr von fossilen Brennstoffen ganz ohne Modernisierungsmaßnahmen

Das Ehepaar Freiburger aus der Nähe von Heilbronn hat sich bereits vor drei Jahren von seiner Ölheizung getrennt und die moderne Wärmepumpe in ihrem 1996 gebauten Haus installieren lassen. Der Heizungstausch hat nur drei Tage gedauert. „Schon seit Jahren wollten wir unsere Ölheizung ersetzen und weg von fossilen Brennstoffen kommen. Bisher gab es aber keine befriedigende Lösung, bei der wir nicht das ganze Haus hätten renovieren müssen“, berichten die Hauseigentümer. Dank der Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT ECH 2 O werden die Bedürfnisse des Ehepaars nun erfüllt. „Die Wärmepumpe hält, was sie verspricht. Selbst im Winter bei -13 °C Außentemperatur ist es im Haus wohlig warm“, freut sich Marc Freiburger. Das Außengerät ist mit nur 35 dB(A) (in drei Metern Abstand) besonders geräuscharm und eignet sich für dichtbesiedelte Wohngebiete und kleine Grundstücke. „Wir haben nicht viel Fläche ums Haus und die Nachbargrundstücke grenzen direkt an. Deshalb war es uns wichtig, dass das Außengerät sehr leise ist. Wir wollen ja keinen Ärger mit den Nachbarn und das Außengerät steht auch noch direkt unter dem Schlafzimmerfenster”, sagt Marc Freiburger.

Marc Freiburger (links) mit dem Heizungsinstallateur Oliver Fleig am Innengerät der Wärmepumpe. Hausbesitzer Marc Freiburger ist glücklich: Das Außengerät ist leise und heizt auch im tiefsten Winter zuverlässig.

Autark heizen mit Wärmepumpe und Photovoltaik-Anlage

Hartmut Mihm heizt jetzt klimafreundlich mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT.

Auch Hartmut Mihm hat sich von seiner alten, störanfälligen Öl-Heizung verabschiedet und beheizt sein 28 Jahre altes Haus nun mit einer wartungsarmen Wärmepumpe. Dabei wurde lediglich die Heizungsanlage ausgetauscht. Ergänzt wird die Wärmepumpe von einer Photovoltaik-Anlage.

Beruflich verbaut Hartmut Mihm schon seit 14 Jahren Wärmepumpen von Daikin in den Neubauten seiner Kunden. Als Geschäftsleitung der Mihm Thermobau GmbH, Spezialist für schlüsselfertiges Bauen, weiß er, dass Wärmepumpen eine effiziente, ausgereifte Technologie sind, die viele Vorteile mit sich bringt. „Mit unserer Öl-Heizung waren wir sehr unzufrieden. Die Wärmepumpe war unsere erste Wahl“, sagt Hartmut Mihm. Jetzt heizt er seit einem Jahr mit zwei Daikin Altherma 3 H HT Wärmepumpen. „Da unser Haus mit einer zu beheizenden Fläche von 430 m2 sehr groß ist, haben wir zwei Wärmepumpen installiert“, erklärt er. Die bestehenden Heizkörper beheizen auch weiterhin das Haus. Die Photovoltaik-Anlage auf dem Hausdach sowie auf dem Terrassendach produziert Strom, der zu einem signifikanten Teil der Eigennutzung dient: „Diese Kombination macht absolut Sinn, denn so sind wir nicht nur unabhängig von fossilen Energien, sondern auch unabhängiger von den sich ständig ändernden Strompreisen“, so Hartmut Mihm.

Circa 1.000 € weniger Energiekosten nach Heizungstausch mit Wärmepumpe

Wie ein in den 1960er Jahren erbautes Haus nachhaltig und effizient beheizt werden kann, zeigt das Beispiel von Familie Freitag. Das Haus mit einer Wohnfläche von 140 m2 wurde 2013 von den jetzigen Besitzern gekauft. Im selben Jahr wurde das Haus auch teilweise renoviert und neue Heizkörper wurden eingebaut. Das alte Heizsystem, eine 22 Jahre alte Gas-Brennwertheizung wurde im November 2020 gegen eine Daikin Altherma 3 H HT getauscht. Auch hier wurden beim Heizungstausch keine weiteren Modernisierungsmaßnahmen am Haus vorgenommen und die bestehenden Heizkörper werden weiterhin genutzt. Die Hauseigentümer haben in den vergangenen Heizperioden sowohl den Gasverbrauch als auch den Wärmepumpenverbrauch aufgezeichnet: Dem Verbrauch der Gasheizung mit 18.600 kWh/Jahr stehen 5.300 kWh/Jahr Stromverbrauch der Wärmepumpe gegenüber. Rechnet man die Verbräuche mit den Grundversorgungspreisen (Preise Stand Januar 2022) um, so ergibt sich eine deutliche Kosteneinsparung. Durch die Photovoltaik-Anlage sind die gesamten Stromkosten für den Haushalt auf jährlich 800 € reduziert.

Familie Scholl hat ihr 25 Jahre altes Haus fit für die Zukunft gemacht

Als Elektrotechnik Meister weiß Udo Scholl, was heute technisch möglich ist, um das eigene Haus fit für die Zukunft zu machen: Seit September 2022 beheizt auch er sein 25 Jahre altes Haus klimafreundlich mit einer Wärmepumpe. Die Warmwasseraufbereitung erfolgt durch die thermische Solaranlage Daikin Solaris und rund ein Viertel des benötigten Stroms wird von der eigenen Photovoltaikanlage erzeugt. „Mit der neuen, modernen Gebäudetechnik haben wir unser Haus aufgewertet und sparen jährlich etwas mehr als 1.000 € im Vergleich zur alten Öl-Heizung. Hinzukommt, dass wir jetzt schon vorbereitet sind auf die technischen und gesetzlichen Anforderungen, die zukünftig kommen werden“, freut sich Udo Scholl.

Das Einfamilienhaus im hessischen Kloster Haina wurde 1998 gebaut. Bis zum Einbau der Wärmepumpe wurde mit einer Öl-Heizung geheizt. Jetzt versorgt eine Daikin Altherma 3 H HT das Einfamilienhaus mit Heizungswärme und Warmwasser. „Wir hatten uns von einigen Herstellern Wärmepumpen angeschaut. Da wir aber mit Heizkörpern heizen und keine Fußbodenheizung haben, brauchten wir eine Hochtemperatur-Wärmepumpe. In diesem Bereich gibt es sehr wenige geeignete Produkte, daher haben wir uns für die Daikin Wärmepumpe entschieden“, erklärt Udo Scholl.

Diese und viele andere zufriedene Wärmepumpenbesitzer zeigen, dass Wärmepumpen auch im Altbau effizient und zuverlässig heizen. Weitere Geschichten finden Sie auf www.daikin.de