Kostengünstig Heizen

mit einer Luft-Luft-Wärmepumpe

Heizen mit fossilen Brennstoffen wird aufgrund der bereits beschlossenen CO 2 -Bepreisung in Zukunft stetig teurer werden. Viele Verbraucher:innen sind daher auf der Suche nach einer bezahlbaren, zukunftssicheren Lösung, um dauerhaft Heizkosten zu sparen. Die Luft-Luft-Wärmepumpe, auch bekannt als Klimaanlage, ist eine ideale Ergänzung zu bestehenden Heizsystemen, um den Einsatz fossiler Energieträger nachhaltig zu reduzieren. Klimaexperte Klimeo erklärt, wie das funktioniert.

Effiziente Lösung

Eine Luft-Luft-Wärmepumpe entzieht der Außenluft im Heizbetrieb die Energie und gibt diese mit höheren Temperaturen nach innen ab (Wärmepumpen-Prinzip). Sowohl in der Übergangszeit als auch im Winter heizen Luft-Luft-Wärmepumpen effizient, schnell und flexibel. Erst bei Außentemperaturen von ca. unter – 5 °C empfehlen die Experten von Klimeo den Einsatz des bestehenden Heizsystems als Wärmeunterstützung. Dadurch können Betriebskoten eingespart werden.

Heizalternative von Klimeo für alle Gebäude

Ein weiterer großer Vorteil von Luft-Luft-Wärmepumpen ist, dass diese nicht nur in Neubauten, sondern in fast jedem Haus schnell und einfach installiert werden können, wie Magnus Schmidt von Klimeo bestätigt: „Klimageräte können auch in Bestandsgebäuden ohne große Sanierungsarbeiten nachgerüstet und effizient betrieben werden. Die Investitionskosten sind dabei von verschiedenen Faktoren abhängig. Wir von Klimeo finden individuelle Lösungen und beraten unsere Kund:innen sowohl über den Online-Konfigurator auf klimeo.de, als auch persönlich am Telefon oder vor Ort.“

Autonom und Zukunftsfähig

Luft-Luft-Wärmepumpen nutzen bis zu 80 % Umweltenergie (Luft) und lediglich 20 % Strom. Damit werden Verbraucher:innen unabhängiger von fossilen Brennstoffen und reduzieren ihren CO 2 -Ausstoß. In Verbindung mit einer Photovoltaikanlage kann noch autonomer geheizt werden. Das ist insbesondere vor dem Hintergrund der steigenden Preise durch die CO 2 -Besteuerung von großem Vorteil. Zudem kühlt eine Luft-Luft-Wärmepumpe an heißen Tagen. Ein Klimagerät ist also eine Win-Win-Situation sowohl für Verbraucher:innen als auch für die Umwelt.

Kontakt: Klimeo GmbH – Grünwalderweg 32 – 82041 Oberhaching

Mail: kundenservice@klimeo.de – Telefon: 0800-5546362 Web: www.klimeo.de