Die Lösung für Bauherren bei der Eigenenergieerzeugung

Intelligentes Energiemanagement mit flow von Hager.

Eigenheim-Besitzer steckten bisher in einem Dilemma: Ihre Solaranlage produziert gerade dann am wenigsten Strom, wenn er benötigt wird – zum Beispiel am Abend. Also muss Strom teuer aus dem Netz zugekauft werden. Gleichzeitig wird der über Tag nicht verbrauchte Solarstrom gegebenenfalls zu schlechten Konditionen ins öffentliche Netz eingespeist. Hager bringt nun eine Lösung auf den Markt, das dieses Problem löst.

Intelligentes Energiemanagement mit flow von Hager

Mit dem smarten Energiemanagement System „flow“ wird die Nutzung von Solarstrom genau dann möglich, wenn er tatsächlich gebraucht wird. Damit schont diese förderfähige Investition nicht nur den Geldbeutel, sondern auch das Klima.

Ein energieautarkes Zuhause – Made in Germany

flow ist das All-in-One-System für die effektive Nutzung von selbst produzierter Solarenergie und besteht aus: Energiespeicher, Energiemanager und einer optionalen Ladestation für das E-Auto. Zusammen ergeben diese Komponenten ein intelligentes Netzwerk, das selbst produzierten Strom vorausschauend speichert und bei Bedarf zur Verfügung stellt, sodass Schwankungen in der Produktion ausgeglichen werden.

Stromspeicher von Hager – Weniger Umwandlungsverluste, mehr Autarkie, weniger Netzbezug

Auch dann, wenn die Sonne nicht scheint, ist der Strom aus der eigenen PV-Anlage nutzbar. Dafür sorgt der Energiespeicher des flow Energiemanagement Systems. Denn hier wird Strom, der nicht verbraucht wird, gespeichert, statt zu ungünstigen Konditionen ins öffentliche Netz eingespeist zu werden.

Der Energiespeicher von Hager ist ein Komplettsystem aus Wechselrichter, Batteriewandler und Batteriemodulen, und das bei einem geringen Platzbedarf – alle Elemente sind aufeinander abgestimmt und in einem Gehäuse zusammengeführt. Ein System aus einer Hand!

Hager bietet eine Herstellergarantie von 10 Jahren auf 80% der Batteriekapazität des flow Energiespeichers und 5 Jahre Garantie auf die Wechselrichter des flow Systems.

Eine weiterführende Beratung zum System gibt es unter zuhause.hager.com/flow