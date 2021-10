Innendämmung mit Untergrundausgleich

Das Holzfaser-Innendämmsystem UdiIN RECO gleicht mit seiner flexiblen Holzfasermatte Unebenheiten von bis zu zwei Zentimetern aus. Durch die Fähigkeit zur Feuchteregulierung beugt es Schimmel vor. Es wird trocken montiert. Ein patentierter Stelldübel mit einem Teller am Kopfende bringt die Dämmplatten in die optimale Position. Widerhaken krallen sich beim Verschrauben in die Holzfasern und pressen die Dämmplatten unter Aufnahme hoher Zugkräfte gegen die Wand. Der Einsatz von Klebstoff und aufwendige Unterkonstruktionen erübrigen sich. Die Beschaffenheit der Wandkonstruktion spielt keine Rolle.

Mehr unter https://www.udidaemmsysteme.de