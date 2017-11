Smart Home: Feuerkino und Wohlfühl-Ambiente auf Fingertip

Die innovative HAAS+SOHN App sorgt für eine komfortable und sichere Fernsteuerung des Pelletofens

Mit seinem neuartigen runden Design und der intelligenten WLAN-Funktion ist der HSP_7 von HAAS+SOHN doppelt smart. Hier in elegantem schwarz.

Schluss mit dem herkömmlichen Rhythmus beim Einheizen. Ab sofort wird der Pelletofen bereits von unterwegs – zum Beispiel vor der letzten Abfahrt beim Skifahren – angeworfen und das Wohnzimmer empfängt Sie schon beim Heimkommen mit wohliger Wärme und dem HAAS+SOHN Feuerkino, einem besonders harmonischen Flammenspiel im knisternden Pelletofen. Smart Heizen statt warten – mit der App von HAAS+SOHN, dem Salzburger Spezialisten für intelligentes Wärmedesign. Die Pelletöfen der Smart-Generation von HAAS+SOHN sind mit einer optionalen Steuerung per App ausgestattet, sie lassen sich bereits von unterwegs aus übers Smartphone oder Tablet anwerfen und auf die gewünschte Raumtemperatur einstellen.

„Smart Home ist wichtiger Bestandteil eines individuellen Lebensstils und weit mehr als Jalousien hochfahren oder die Lampen im Haus automatisch an- und ausmachen. Smart Home steht vielmehr für Komfort und Individualität. Mit unserer innovativen Steuerung mittels App vereinen wir Behaglichkeit mit diesem Lebensstil“, erklärt Manfred Weiss, CEO der HAAS+SOHN Ofentechnik GmbH.

Das WLAN-Modul von HAAS+SOHN wird direkt am Pelletofen angesteckt, anschließend mit einem bereits bestehenden Home-Netzwerk verbunden und kann sofort genutzt werden. Falls noch kein WLAN im Haus verfügbar ist, kein Problem: Das Modul kann sogar ein eigenes Netzwerk erzeugen. So bietet die neue Generation der HAAS+SOHN-Pelletöfen wirklich für jeden Haushalt eine komfortable Heizlösung. Der Anwender kann entscheiden, ob er die Smart-Funktion des Ofens nur in den eigenen vier Wänden, also lokal ausnutzen oder globalen Zugriff aufs Netzwerk haben möchte.

Smart: Die intelligente Ofensteuerung von HAAS+SOHN vereint Komfort, Mobilität, Kontrolle und Sicherheit. Foto: HAAS + SOHN

Die intelligente Ofensteuerung von HAAS+SOHN vereint Komfort, Mobilität, Kontrolle und Sicherheit. Mithilfe der auf dem Smartphone oder Tablet installierten App lässt sich auch ein Wochenplan erstellen, bei dem bis zu drei Ein- und Ausschaltzeiten pro Tag festgelegt werden können. So heizt der Smart-Pelletofen von HAAS+SOHN besonders effizient. Der intelligent vernetzte Pelletofen regelt nicht nur die Temperatur daheim, sondern er meldet dem Anwender auch automatisch über die App, wenn eine Reinigung oder Wartung fällig ist. Und klar: Bei einer Störung gibt’s sofort eine Fehlermeldung auf das Smartphone. Für höchste Flexibilität sorgt die Family-Funktion der App: Bis zu fünf Familienmitglieder können sich anmelden und bis zu fünf Pelletöfen gleichzeitig steuern.

Aber nicht nur bester Komfort und einfachste Bedienbarkeit werden bei HAAS+SOHN großgeschrieben, auch in punkto Sicherheit ist die App ganz vorne dabei: Die Daten, welche im WLAN Modul am Pelletofen verwaltet werden, sind mit SSL-Codierung verschlüsselt, also der gleichen Verschlüsselung wie sie auch beim Online-Banking genutzt wird. Somit bleiben die Daten des Kunden in seinen eigenen vier Wänden und sind zu 100 Prozent geschützt.

Eine runde Sache: Der erste runde Pelletofen von HAAS+SOHN mit intelligenter Smart-Home-Technologie. Hier in stylischem grau-schwarz. Foto: HAAS + SOHN

Kontakt: HAAS+SOHN Ofentechnik GmbH• Urstein Nord 67 • A-5412 Puch • Tel.: +43 6 62/4 49 55-0• Fax: +43 6 62/4 49 55-210 • E-Mail: ofentechnik@haassohn.com • www.haassohn.com