Neu: HOMEPILOT – Smart Home leicht gemacht

SMART-HOME-EXPERTE DELTA DORE RADEMACHER LAUNCHT EINE NEUE MARKE FÜR

SELBERMACHER: HOMEPILOT. PER DO-IT-YOURSELF LASSEN SICH MIT DEN CLEVEREN LÖSUNGEN

HAUS ODER WOHNUNG UNKOMPLIZIERT IN EIN INTELLIGENTES ZUHAUSE VERWANDELN.



Smart but simple“ lautet die Devise, unter der mit rund 70 Smart-Home-Komponenten die eigenen vier Wände im Handumdrehen smart werden. Hinter Homepilot steht ein erfahrenes Team mit jahrzehntelangem, smartem Know-how. Das System basiert auf Funk, eine aufwendige Verkabelung ist daher nicht erforderlich. Es bietet für jeden Bedarf eine passende Lösung, für eine vollständige Umrüstung

des Hauses ebenso wie für Einzelmaßnahmen wie Rollladenautomation oder smarte Beleuchtung. „Die Installation erfolgt in Eigenregie via Plug-and-play ohne Unterstützung eines Handwerkers“, erklärt Dirk

Möllers, Business-Unit-Leiter Consumer bei Homepilot. „Alle Produkte lassen sich bequem via App oder Sprachsteuerung über das Gateway premium bedienen. Bei Bedarf helfen wir aber auch mit einem starken Online-Support und praxisnahen How-to-Videos.“

100 PROZENT SMART, ABER OHNE KOMPLIZIERTE TECHNIK

Die Installation erfolgt via Plug-and-play und alle Komponenten lassen sich mit der zugehörigen App, mittels Sprachsteuerung oder direkt über das Gateway premium, die Zentrale des Homepilot Smart Home, bedienen. Das Gateway premium speichert

und verarbeitet auch Informationen von Sensoren und steuert die damit verbundenen Geräte. Produkte von Drittanbietern lassen sich problemlos in das System einbinden, zum Beispiel Philips Hue Leuchten oder Kameras von Bosch, Abus oder Axis.

MEHR WOHNKOMFORT UND SICHERHEIT, GERINGERER ENERGIEVERBRAUCH



Die Komponenten von Homepilot decken verschiedenste Bereiche des Wohnens ab: Mit dem System werden Rollladensteuerung und Sonnenschutz, Beleuchtung, Heizung oder Garagenöffnung intelligent. Sensoren wie der Wettersensor oder Tür- und Fensterkontakte vervollständigen das Sortiment; sie erkennen Veränderungen in der Umgebung und setzen entsprechende Routinen in Gang. Wird ein Fenster geöffnet, regelt sich

die Heizung über Tür- und Fensterkontakt und HeizkörperThermostat herunter, was Energie und Heizkosten spart.

Und: Das Homepilot-System bietet ein Plus an Sicherheit, zum Beispiel über Einstellungen zur

Anwesenheitssimulation oder smarte Sensoren, die verdächtige Erschütterungen erkennen.



Die Basis für das Homepilot Smart Home ist ein eigenständiges Funksystem.

Sämtliche Geräteinfos, Daten und Routinen sind lokal gespeichert, sodass das System auch ohne Internetverbindung steuerbar ist.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.homepilot-smarthome.de