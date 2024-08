Heizung und kühlung in der Wand

Flächenheizungen werden immer beliebter, auch bedingt durch neue Heiztechniken wie Wärmepumpen und Solarthermie. Aber Flächenheizung ist nicht gleich Flächenheizung – Wo liegen die Unterschiede und welche Vorteile bieten innovative Neuentwicklungen?

Fußbodenheizungen sind trotz einiger Nachteile wie z.B. großer Trägheit oder begrenzter Auswahl von geeigneten Bodenbelägen am meisten verbreitet. Ein neues System namens HELIO FLOOR ist jedoch besonders reaktiv und erreicht schon nach rund 10 Minuten die gewünschte Oberflächentemperatur. Es handelt sich dabei um eine spezielle Trocken estrichplatte aus Holzfasern, welche ohne zusätzliche Druckverteilerplatte direkt gefliest werden kann. Die verwendete HELIO FLEX Wärmeleitfolie aus expandiertem Graphit verteilt die Temperatur ebenso schnell wie gleichmäßig über die gesamte Fläche. So ist das System namens HELIO FLOOR auch bei sehr niedrigen Vorlauftemperaturen hochreaktiv.

Ein weniger verbreitetes System ist die Wandheizung, durch vermehrte energetische Renovierungen holt sie jedoch schnell auf. Das System HELIO WALL ist dabei Wandheizung und ökologische Innendämmung in einem. Durch die Verwendung einer speziellen Wärmeleitfolie aus expandiertem Graphit wird die Temperatur innerhalb weniger

Minuten sehr gleichmäßig über die ganze Heizfläche verteilt. Diese Wärmeleitfolie mit der Bezeichnung HELIO FLEX FOLIE bewirkt auch, dass der Bauherr mit durchschnittlich nur halb so großer Strahlungsfläche auskommt. Ein großer Vorteil bei der Einrichtung, weil im Schnitt rund 90% der vorhandenen Wandflächen für Möblierung und Deko frei bleiben. Da nur halb so viel Fläche benötigt wird wie bei Konventionellen Systemen, reduzieren sich die Gesamtkosten deutlich.

Im Vergleich zur Fußbodenheizung sind die Kosten bei der energetischen Sanierung um ein Vielfaches niedriger und die Räume bleiben auch während den Arbeiten bewohnbar. Von Medizinern und Baubiologen wird die Wandheizung als die ideale Form der Flächenheizungen bewertet. Die angenehme, gesunde Strahlungswärme trifft auf den gesamten Körper, was als besonders angenehm empfunden wird. Ein Kunde drückte es folgendermaßen aus: „Kachelofenwärme aus der Wand“ und das in jedem Raum!

In manchen Räumen wie Bädern oder Küchen ist nicht ausreichend Platz an den Wänden vorhanden weshalb hier die Variante der Deckenheizung und Kühlung namens HELIO SKY empfohlen wird. Die Deckenkühlung ist besonders an heißen Sommertagen von Vorteil. Im Vergleich zu konventionellen Klimaanlagen ist der Energieverbrauch um 40-45% niedriger, funktioniert völlig geräuschlos sowie ohne kalten Luftzug. Die Produkte wurden mit einem Team entwickelt, welches sich seit mehr als 40 Jahren mit gesunder und energiesparender Strahlungswärme beschäftigt. Sowohl für Heimwerker als auch für Installateure und Architekten steht ein kompetenter Beratungsservice kostenlos zur Verfügung.

Mehr Infos unter: www.helioecoconcept.com