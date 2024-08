Mit smarten Ideen zu einem modernen Zuhause

Clever vernetzte DIY-Lösungen für einen bequemen Lifestyle

Gebäudemodernisierung war noch nie so smart! Zahlreiche Innovationen im Bereich Smart-Home-Technologie ermöglichen es, die eigenen vier Wände flexibler und intelligenter denn je zu modernisieren. Dabei ist dieser Ansatz nicht nur effizient, sondern kann auch ganz einfach sein: Dank unkomplizierter Installation und Nachrüstung ist das Smart-Home-System von Homepilot die ideale Wahl für alle, die ihr Zuhause in ein modernes, vernetztes Smart Home verwandeln möchten, und das im eigenen Tempo, ohne große bauliche Maßnahmen: Mit dem funkgebundenen DIY System können Bewohner ihr Smart Home schrittweise anpassen und zunächst mit einem Raum oder einer bestimmten Funktion beginnen und nach und nach weitere Bereiche ihres Hauses integrieren.

Einfache Installation, große Wirkung

Das Smart Home ermöglicht es, verschiedene Anwendungen wie Beleuchtung, Heizung, Alarmanlage und mehr intelligent miteinander zu vernetzen und zentral zu steuern. Die Basis des Systems von Homepilot ist ein eigenständiges Funksystem, das ohne aufwendige Verkabelungen auskommt und für jeden Bedarf eine passende Lösung bietet: ganz gleich, ob eine vollständige Hausumrüstung oder Einzelmaßnahmen wie Rollladenautomation oder smarte Beleuchtung gewünscht sind. Die Installation erfolgt kosten- und zeitsparend in Eigenregie via Plug-and-play, und alle Produkte lassen sich per App oder Sprachsteuerung über die Steuerzentrale Gateway premium bedienen. Von Vorteil ist die gute Kompatibilität der Homepilot Produkte mit Komponenten von Drittanbietern, wie Philips Hue, Zigbee-Geräten oder den gängigen Sprachassistenten. So können die Nutzer ihr Homepilot Smart Home flexibel erweitern, ohne sich auf einen Hersteller beschränken zu müssen.

Hochwertiges Smart-Home-Equipment, ohne komplizierte Technik

Homepilot ist die Do-it-yourself-Marke der Delta Dore Gruppe mit langjähriger Erfahrung im Bereich Smart Home und zu 100 Prozent Made in Germany. Unter dem Motto “Smart but simple” bietet Homepilot rund 70 Smart-Home-Komponenten, mit denen Hausbewohner die eigenen vier Wände im Handumdrehen smart machen und nachhaltig modernisieren können.

Volle Flexibilität und bestätigte Qualität

Durch offene Schnittstellen ist die Einbindung von Wärmeanwendungen oder die Stromnutzung für E-Mobilität problemlos möglich. Mit dem Fronius Wattpilot können Sie das Laden Ihres Elektroautos sogar auf den Energieüberschuss der PV-Anlage optimieren. Nur mit einer Wallbox, die diese Fähigkeit zur dynamischen Photovoltaik-Überschussladung besitzt, sind Sie maximal kostengünstig mobil. Auch der Allgemeine Deutsche Automobil-Club e.V. (ADAC) hat Ende Oktober 2023 erstmals acht Ladeboxen für Photovoltaik-Anlagen getestet. Der Fronius Wattpilot Home 11 j ging hieraus als Testsieger hervor. Als günstigstes und gleichzeitig bestes Modell im ADAC-Test überzeugte die Fronius Ladebox und holte klar den ersten Platz. Kurzum: Das intelligente Fronius System ermöglicht eine besonders effiziente Erzeugung und Nutzung von Solarstrom. So sichern Sie sich volle Unabhängigkeit. Einmal investiert, profitieren Sie langfristig, denn maximale Effizienz erreicht maximale Kostenersparnis.

Mehr Infos unter: de.homepilot-smarthome.com