Mit kleinen Maßnahmen Heizkosten sparen

Ist es schon Zeit fürs Lüften?

Ob im Großraumbüro, in der Schule oder in den eigenen vier Wänden: Halten sich Menschen über längere Zeit im Raum auf, wird Sauerstoff verbraucht und der CO2-Gehalt steigt. Die Folge: Die Konzentration aller Anwesenden lässt nach und die Belastung der Luft mit Viren und Bakterien nimmt zu. Das einfache Gegenmittel heißt: Fenster auf und frische Luft reinlassen! Um Energie zu sparen, sollte das aber gerade im Winter nicht willkürlich passieren, sondern Fenster nur dann geöffnet werden, wenn dies wirklich erforderlich ist: CO2-Messgeräte wie das CO-110 von Voltcraft wissen, wann die Zeit fürs Lüften gekommen ist. Es meldet eine zu hohe Kohlendioxid-Konzentration im Raum und schlägt sowohl optisch als auch akustisch Alarm. On top behält der stilvoll designte Helfer, der auf dem Tisch platziert oder an der Wand montiert werden kann, auch noch Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Blick und verfügt über eine Datenlogger-Funktion.

Deckenventilatoren auch im Winter nutzen

Deckenventilatoren können ebenfalls dazu beitragen, Heizkosten zu senken. Mit Vorlauf- und Rücklauffunktion ausgestattet sind sie in der Lage, eine Aufwärts- und eine Abwärtswindrichtung zu erzeugen. Während also im Sommer die Rotation im Vorwärtslauf für eine angenehm kühle Brise sorgt, transportiert der Rücklaufbetrieb im Winter die an der Decke angestaute Warmluft Richtung Boden. Infolgedessen wird es auch an den Füßen angenehm warm, die Heizung kann niedriger eingestellt und somit bis zu 30% der Heizkosten eingespart werden. Damit kein unangenehmer Luftzug entsteht, sollte der Deckenventilator im Winter auf niedrigster Stufe laufen. Besonders einfach und flexibel zu bedienen sind smarte Geräte wie der Deckenventilator von Sygonix: Gesteuert über die Tuya-App oder per Fernbedienung kann einfach und schnell zwischen sechs Geschwindigkeitsstufen gewählt werden. Besonders clever: Die Flügel des Ventilators verschwinden automatisch im Gehäuse, sobald der Ventilator aufhört, sich zu drehen.

Auf der Conrad Sourcing Platform gibt es das erforderliche Equipment

Nähere Infos: conrad.de