Heute an Morgen denken – nachhaltig heizen und kühlen in Kombination mit einer Klimaanlage

Immer mehr Menschen entscheiden sich für eine zukunftsfähige Heiz- und Klimalösung, so auch Markus J.. Gefunden hat er das Multi-Split-Klimasystem im Online-Portal Klimeo – installiert wurde es von den Klimeo Handwerkern aus der Region.

EINE NACHHALTIGE INVESTITION

Markus J. und seine Frau leben mit den beiden Söhnen in einem Einfamilienhaus. „Als Vater mache ich mir natürlich Gedanken über die Zukunft meiner Kinder. Klimaschutz und Nachhaltigkeit spielen eine wichtige Rolle in unserem Leben. Mit dem Einbau der Klimaanlage machen wir das Haus zukunftsfähig. Ab jetzt können wir fast komplett mit erneuerbaren Energien heizen und kühlen“, freut sich der Hausbesitzer. Die Innengeräte wurden in den drei Schlafzimmern und im Wohnzimmer installiert. „Der Einbau bedeutet eine langfristige Wertsteigerung des Hauses – auch das wird für die Kinder irgendwann eine Rolle spielen“, erläutert Markus J..

Wohlfühlklima im Sommer und Winter

Steigende Sommertemperaturen waren zudem ein Argument für die Installation einer Klimaanlage, berichtet Markus J.: „Ein kühler Rückzugsort an heißen Tagen wird immer wichtiger – besonders für die Jungs, die in ihren Zimmern konzentriert lernen wollen. Die Luftreinigungsfunktion stellt für mich als Allergiker eine große Erleichterung dar.“ „Im Winter kann die Familie mit der Luft-Luft-Wärmepumpe auch heizen. Erst an richtig kalten Tagen kommt die bestehende Gas-Heizung zum Einsatz, die ansonsten lediglich für die Warmwasserbereitung genutzt wird. Das spart eine Menge Energiekosten“, erklärt Magnus Schmidt von Klimeo.



Rundum-Sorglos-Paket von Klimeo

„Wir haben uns intensiv und umfassend informiert, welches System am besten für uns passt. Klimeo bietet einen leichten Einstieg in das Thema. Die Website und der Online-Konfigurator beantworteten unsere ersten Fragen und wir konnten bereits abschätzen, welche Kosten auf uns zukommen. Danach wurden wir kompetent am Telefon beraten. Bei der Vorbesichtigung konnten wir mit den Klimeo Handwerkern alle Details klären. Klimeo hat einen tollen Rundum-Service – von der Beratung, über den Einbau bis zur regelmäßigen Wartung, die ab jetzt jedes Jahr ansteht“, berichtet Markus J..