Grenzenlos genießen

Das neue Bien-Zenker Musterhaus in Freiburg

Einladend öffnet sich das Bien-Zenker Musterhaus in Freiburg mit dem außergewöhnlich schönen Pultdach und den großzügigen Verglasungen seinen Besuchern. Ins Auge stechen sofort die weiten Dachüberstände, die bis zu 200 cm betragen. Unter ihnen erstreckt sich – geschützt vor Regen und der heißen Sommersonne – ein umlaufender Balkon. Wie ein Band legt er sich um das Gebäude, bevor er auf den hinteren monolithischen Querkörper trifft. Lässt man den Blick weiter wandern, entdeckt man die stylischen Oberlichter, die perfekt an den schrägen Verlauf des Daches angepasst wurden – ein Detail, das für Spannung sorgt und zusätzliches Licht in die Innenräume bringt. Dem menschlichen Hang zur Symmetrie tragen die großen Holzverschalungen auf der Gartenseite Rechnung: Sie wurden so angeordnet, dass sie die Linien der Fenster- und Fassadenkanten aufnehmen. Die aufgeräumte, geradlinige Optik schafft Ruhe und Harmonie.

Lebensraum mit Durchblick

Betreten wird das Musterhaus über eine repräsentative Diele mit Atrium. Weit reicht von hier der Blick nach oben vorbei an der Galerie bis zur Lichtkuppel und hinaus in den blauen Himmel. Dadurch entsteht ein beeindruckendes Raumgefühl, das sich im gesamten Haus fortsetzt. Umschlossen wird das Atrium von einer eleganten, halbgewendelten Treppe mit Podest. An der Diele vorbei gelangt man direkt in den Wohn-, Ess- und Kochbereich, der wie ein riesiges Atelier anmutet. Hohe Verglasungen bringen viel Licht in das Raumensemble und lassen das Leben im Inneren mit der Außenwelt verschmelzen. Bei der Anordnung bediente sich der Architekt eines besonderen Kniffs: Er stellte die lichtdurchfluteten breiten Panoramafenster einander direkt gegenüber, sodass eine durchgängige Transparenz und eine sichtbare breite Raumachse entsteht. Auch innerhalb des Hauses lässt Glas Grenzen verschwimmen: So ist das Büro nur durch eine Festverglasung von den Gemeinschaftsräumen abgetrennt. Das schafft eine ganz besondere Nähe zur Familie. Ergänzt wird das Raumangebot im Erdgeschoss von einem Gäste-WC, einer Speisekammer und einem Technikraum, die über einen separaten Flur erschlossen werden.

Wohngesund und nachhaltig

Die Verbindung zur Natur ist in diesem Haus allgegenwärtig, man spürt sie im wahrsten Sinne bei jedem Atemzug. Denn wie jedes Bien-Zenker Haus besteht auch das Musterhaus Freiburg größtenteils aus dem Naturbaustoff Holz, der für ein angenehmes und wohngesundes Raumklima sorgt. Kombiniert wird er mit einer innovativen Wärmedämmung mit Ecose-Techno- logie, die bereits mehrfach für ihre Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurde.

