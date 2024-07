„FREIRAUM“ – DAS HAUS FÜRDIE BESTE LEBENSPHASE

BARRIEREARMER BUNGALOW FÜR ZWEI PERSONEN

Sich in seiner wiedergewonnenen

Freiheit aufgehoben fühlen, weil sich Planungsexperten ausgereifte Gedanken um das Wohlergehen gemacht haben: „Freiraum“ setzt mit kompakter, moderner Architektur den Schwerpunkt auf Komfort und altersgerechtes Bauen. Der Grundriss mit offenem, lichtverwöhntem Wohn- und Essbereich, luftigem Schlafzimmer, Wellnessbad und komfortablem Gäste oder Hobbyzimmer wirkt äußerst großzügig, bewusst reduziert und zeitgemäß. Egal, ob im Stehen, Sitzen oder Liegen – aus allen Positionen und Perspektiven fällt der Blick hinaus in den Garten.

WOHNEN MIT WOHN GESUNDER PERSPEKTIVE

Natürlich folgt auch der Bungalow „Freiraum“ dem Leitsatz des Unternehmens „Wir bauen Gesundheit“. Verwendet

werden 100 % schadstoffgeprüfte, baubiologisch einwandfreie Materialien. Der Holzanteil liegt bei 85 %. Gedämmt wird mit der natureplus geprüften und IBN-zertifizierten Baufritz-Bio-Dämmung HOIZ.

Serienreif in Baufritz Häusern: Das Energie-Wände-Modul

Ein Technikraum, der fix und fertig vorbereitet auf der Baustelle ankommt – und vor Ort innerhalb kurzer Zeit installiert wird, das ist das Energie-Wände-Modul, eine technische Innovation von Baufritz. Komprimiert auf wenigen Quadratmetern, bietet es große Vorteile. Bei Effizienz, Flächennutzung und Service. Sogar ein Hauswirtschaftsraum hat hier Platz. Und: Die Haustechnik ist direkt einsatzbereit …

Der Technikraum der Zukunft

Das Energie-Wände-Modul, unseren platzsparenden Technikraum können wir für jedes unserer Häuser einplanen – exakt da, wo es für die individuelle Raumsituation am sinnvollsten ist. Und immer exakt für das jeweilige Bauvorhaben geplant. Das einzige Limit liegt in den maximalen Abmessungen des Technikraumes. Denn tatsächlich wird der „warme Kern“ in einem Stück auf die Baustelle befördert. „Bewusste Reduktion“ ist das Motto. Denn wo Sie durch die Konzentration der Haustechnik auf wenige Quadratmeter sparen, haben Sie an anderer Stelle Platz für das, was Sie sich wünschen: mehr Wohnzimmer, ein Homeoffice, mehr Raum fürs Leben …

