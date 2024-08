Effiziente Ablufts lösungen mit Kwait

Pluggit stellt stolz die neue Kwait-Serie im Bereich der dezentralen Abluftsysteme vor.

Diese Serie wurde entwickelt, um nahtlos mit den hochgelobten dezentralen Lüftungsgeräten der Serie iconVent und den Außenluftdurchlässen der Serie PureALD zusammenzuarbeiten. Erfüllen Sie die Anforderungen der DIN 1946-6 und genießen Sie die Flexibilität eines Systems, das sich Ihren individuellen Bedürfnissen anpasst.

Kwait KW-100IQ: Intelligente Luftqualität

Der KW-100IQ ist mehr als nur ein Ventilator; er bietet eine intelligente Lösung für Ihre Luftqualitätsanforderungen. Ausgestattet mit einem Präsenzmelder und Feuchtesensor passt er sich automatisch an die Umgebungsbedingungen an und sorgt so für optimale Luftqualität in Badezimmern, Küchen und anderen Feuchträumen. Trotz seiner leistungsstarken Funktionen läuft der KW 100IQ äußerst leise und effizient. Seine technischen Merkmale umfassen:

Automatische großräumige Präsenzerkennung mit PIR-Sensor

Eingebauter Feuchtesensor für die Überwachung der Luftfeuchtigkeit

Strömungsoptimierter Lufteintritt für eine hohe Luftleistung

Flexible Montagemöglichkeiten für verschiedene Raumkonfigurationen

Hergestellt in Europa nach höchsten Qualitätsstandards

Kwait KW-100PWR: Flexibel und Leistungsstark

Der KW-100PWR bietet eine flexible und leistungsstarke Belüftungslösung für Ihr Zuhause. Mit einer Leistungsaufnahme von 6 Watt und einem hocheffizienten EC Motor gewährleistet er eine individuelle Einstellung der Luftmenge und verschiedene Nachlaufzeiten. Sein vorwärtsgekrümmtes Radiallaufrad sorgt für einen extrem niedrigen Schallpegel, während sein abwaschbarer Filter eine lange Lebensdauer garantiert. Der KW-100PWR ist vielseitig einsetzbar und überzeugt durch seine Effizienz. Zu seinen technischen Merkmalen gehören:

Universelle Montage an Wand oder Decke für maximale Flexibilität

Bedarfslüftung über Schalter für eine einfache Steuerung

Einsetzbar in Räumen mit und ohne Fenster für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Kwait KW-ERL-EC: Optimale Lösung für Feuchträume

Der KW-ERL-EC bietet eine optimale Lösung für die Belüftung von Feuchträumen. Als Einrohrlüfter gemäß DIN 18017-3 konzipiert, bietet er einen leisen Betrieb und eine effiziente Belüftungslösung. Mit einer zweistufigen Betriebsweise und einer dezenten Blende für eine unauffällige Integration im Badezimmer ist der KW-ERL-EC die optimale Wahl für Neubau und Sanierung. Zu seinen technischen Merkmalen gehören:

Zweistufiger Betrieb für eine flexible Anpassung an die Luftanforderungen

Einfache Justierung auf der Baustelle für eine problemlose Installation

Dezente Blende für eine unauffällige Integration im Badezimmer

Hergestellt in Europa nach höchsten Qualitätsstandards

Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten der Kwait-Serie und genießen Sie ein gesundes und angenehmes Raumklima in Ihrem Zuhause. Mit hochwertigen Materialien, innovativen Technologien und benutzerfreundlichem Design setzt Pluggit neue Standards für dezentrale Abluftsysteme. Erfahren Sie die Zukunft der Entlüftungstechnologie mit Kwait.

Mehr Infos unter: www.pluggit.com