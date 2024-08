RENSCH-HAUS präsentiert das Musterhaus Merano.

Das Musterhaus Merano von RENSCH-HAUS mit einer Gesamtnutzfläche von ca. 172 m² gibt dem modernen Familienleben reichlich Raum zur individuellen Entfaltung. In beiden Geschossen sorgen bodentiefe Fenster für lichtdurchfluteten Wohnkomfort im energieeffizienten Haus. Auf dem Satteldach wandelt eine Photovoltaik-anlage das Sonnenlicht in regenerative Energie um und speist damit den hauseigenen Batteriespeicher.

Merano der moderne Klassiker.

Neue Möglichkeiten der Grundriss-

gestaltung bietet die Platzierung der Treppe an der Giebelseite – diese Anordnung schafft Platz im Zentrum des

Hauses. Die Bereiche Kochen, Essen und Wohnen bilden den offen gestalteten Mittelpunkt des Familienlebens. Lediglich eine Wandscheibe, welche ideale Stellflächen zu bieten hat, sorgt für eine optische Unterbrechung. Praktisch und komfortabel kommen hier die „Panoramafenster“ zum Einsatz, einmal als Sitzmöglichkeit neben dem Esszimmertisch und einmal in der Funktion eines

„Kräutererkers“ direkt über der Küchenarbeitsplatte. Auch das Dachgeschoss hat einige Highlights zu bieten. Ein überaus geräumiges Familienbad, zwei Ankleidezonen für die Eltern und die beiden Kinderzimmer mit separierten Schlaf- und Rückzugsbereichen.

Das neue Einfamilienhaus von RENSCH-HAUS, gebaut als Effizienzhaus 40 PLUS, kann in der FertighausWelt Schwarzwald in 77966 Kappel-Grafenhausen besichtigt werden.

Mehr Infos unter: www.rensch-haus.com