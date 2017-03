Heizen mit der Cloud

Das Haus „Dessau“ vom Hersteller Streif Haus ist ein Plus-Energie-Haus und produziert aufgrund erneuerbarer Energiequellen mehr Strom als ein normierter Haushalt verbraucht. Das wird durch eine Kombination aus hervorragender Wärmedämmung und einer optimal aufeinander abgestimmten Haustechnik erreicht. Eine wichtige Säule dieses Konzeptes ist die Luft. Wird sie aus dem Haus abgeführt, enthält sie noch viel Energie. So wird die Energie der warmen, feuchten Luft aus Kücheoder Bad beispielsweise genutzt, um die kalte Außenluft vorzuwärmen. Diese wird dann als Zuluft den Aufenthaltsräumen wie Wohn-, Schlaf- und Arbeitszimmer zugeführt. Da die Luftströme immer voneinander getrennt bleiben, werden zwar Wärme und Energie, aber keine Gerüche oder Verunreinigungen ausgetauscht. Ein Punkt, den nicht nur Allergiker zu schätzen wissen. Auf dem Dach befindet sich eine Photovoltaik-Anlage. Über sie wird der benötigte Strom durch Sonnenlicht erzeugt sowie überschüssige Energie in das Stromnetz eingespeist. Alle Elektroinstallationen sowie Rohrleitungen wurden in einer Installationsebene verlegt, wodurch die Dampfbremse nicht durchdrungen wird.

Absoluter Clou ist aber der „Streif Heat Server“. Ein Server wurde im Heizungsraum installiert und dient als Knotenpunkt innerhalb einer sogenannten Computing Cloud. Und weil solche Server jede Menge Wärme produzieren, lässt er sich wunderbar in die Heizungsanlage integrieren. Für den Hausherren fallen im laufenden Betrieb keine weiteren Betriebskosten an, die übernimmt der Serverbetreiber.

www.streif.de