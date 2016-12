Energieeffizientes Viebrockhaus

Für Laura Rodriguez und Michael Mehl stand immer fest: Wenn wir mal bauen, dann muss es etwas ganz Besonderes sein. Als das Paar endlich ein ruhig gelegenes Grundstück direkt neben einer Apfelplantage mit Ausblick in Richtung Elbe fand, ging es an die Umsetzung ihres energieeffizienten Traumhauses.

Dass der 51-Jährige und seine Partnerin ein neues Haus bauen, das stand schon vor zehn Jahren fest. Das Paar zog zunächst in ein Reihenmittelhaus in Steinkirchen, ­ mit den entsprechenden Nachteilen: „Wir hatten Nachbarn zur Rechten und zur Linken, drei Treppen im Haus und einen großen Keller, in dem sich viel angesammelt hat“, berichtet die Bauherrin weiter. Der Wunsch, neu zu bauen blieb und wurde sogar noch größer. Die beiden schauten sich immer wieder Neubaugebiete in der Gegend an, keines davon sagte ihnen zu. Doch dann der Volltreffer: In ihrem Wohnort wurde ein ideales Areal erschlossen. Damit hatten sie die Möglichkeit, in Steinkirchen zu bleiben: „Wir fanden dieses ruhig gelegene Grundstück direkt neben einer Apfelplantage mit Ausblick in Richtung Elbe.“ Besser geht es nicht.

Nachdem das Traumgrundstück gefunden war, besuchten die beiden gleich mehrere Musterhausparks, wo sie sich von der Bauqualität unmittelbar überzeugen konnten. Die Wahl fiel auf ein Haus des Herstellers Viebrockhaus. Beim Haustyp entschied man sich für das Modell „Maxime 800“ – individuell abgewandelt und dabei hier und da inspiriert vom „Viebrockhaus life designed by Jette Joop“. Das Ergebnis ist eine charmante Mischung aus Stadtvilla und verklinkertem Landhaus. Von außen fallen sofort die Zwerchgiebel mit den jeweils drei Fenstern ins Auge, schöne Details, die der Fassade ein individuelles Gesicht verleihen. Erst auf den zweiten Blick machen sich auf dem dunkelgrauen Dach die Module für die Photovoltaikanlage bemerkbar.

Wie erhofft, verlief auch der Bau wie am Schnürchen. „Da wir in der Nähe wohnten, waren wir jeden Tag auf der Baustelle“, erzählt Michael Mehl, „wir konnten sehen, dass der Bau ohne Unter-

brechung voranging. Kurze Wege und schnelle Entscheidungen bei Viebrockhaus haben uns die Bauphase enorm erleichtert.“

Großzügig und edel – diese beiden Begriffe beschreiben das neue Zuhause von Laura Rodriguez und Michael Mehl treffend. Das angenehme Gefühl von Weite stellt sich schon im Eingangsbereich ein. Hell und sparsam möbliert, ist der Raum eine Visitenkarte des Hauses. Sofort fällt auf, dass die Türen höher sind als üblich, genauer gesagt: zehn Zentimeter. Moderne LED-Leuchten unter der Decke spenden dezentes Licht. Doch das Highlight ist die Mitteltreppe (Jette-Joop-Treppe), auf deren untersten Stufen sich zur Begrüßung einer der beiden Bengalkater niedergelassen hat.

Ein kurzer Blick durch die Küchentür zeigt: Die Großzügigkeit setzt sich im offen und edel gestalteten Wohn-Ess-Bereich fort. Während die hochglänzenden Küchenfronten sehr modern und reduziert wirken, bildet der Esstisch mit Korbstühlen und Kronleuchter dazu einen Gegenpol im Landhausstil. „Mit zehn bodentiefen Fenstern ist dieser Raum besonders lichtdurchflutet“, sagt Laura Rodriguez, die den Besuch sichtlich stolz durch ihr stilvolles Zuhause führt. Ein Stück weiter rechts taucht auch gleich einer der beiden Lieblingsplätze der beiden Bauherren auf: der gemütlich lodernde Kamin. „Wir haben ihn bewusst an der Außenwand platziert. So ist er von allen Seiten sichtbar“, sagt die 39-Jährige, „und wir konnten den gemauerten Schornstein außerhalb setzen, sodass keine Wohnfläche verloren ging.“

Über zu wenig Platz können sich die Konzernmanagerin und der Musiker wirklich nicht beklagen. 176 Quadratmeter Wohnfläche lassen jedem der vier Bewohner viel Raum für Freiheiten. So verfügen sogar die beiden Kater über ein eigenes Reich auf der Empore im Dachgeschoss. Das sogenannte Katzenzimmer ist bei Bedarf mit einer 1,20 Meter breiten Schiebetür vom restlichen Flur abtrennbar. Die Bauherren ziehen sich hier oben gerne in ihren Bereich zurück, den zweiten Lieblingsplatz im Haus: ein großes Schlafzimmer, dessen bodentiefe Fenster einen herrlichen Blick über Apfelbäume bis hin zum Elbdeich erlauben. Links und rechts liegen hinter gläsernen Schiebetüren die beiden Ankleiden, „damit jeder von uns seinen eigenen Ordnungsprinzipien folgen kann“, erzählt Laura Rodriguez. Im direkt angrenzenden, grau-beige gefliesten Masterbad wäre Platz genug, um Tango zu tanzen – zwischen der Badewanne unter der Dachschräge, der bodengleichen XL-Dusche und den zwei Waschtischen.

Ein eigenes Duschbad wartet auch auf die Besucher, die gleich nebenan im Gästezimmer übernachten können. Die Dachschrägen sind ein Zugeständnis an die Vorschriften des Baugebietes, die unter anderem eine eingeschossige Bauweise vorgaben. „Wir haben sie aber in der Gestaltung so genutzt, dass sie gemütlich wirken“, erzählt Michael Mehl.

Innovatives Klimasystem

Für das perfekte Raumklima sorgt bei den beiden ein exakt abgestimmtes System aus kontrollierter Lüftung und einer hocheffizienten Heizung mit Wärmepumpe. Diese funktioniert ein wenig wie ein Kühlschrank – nur umgekehrt. Das System bezieht Wärme aus der Umgebungsluft, wo sie kostenlos zur Verfügung steht. Durch ein Ventilationssystem gelangt die verbrauchte Raumluft in die Wärmepumpe. Diese entzieht der Abluft die Wärme. Die Energie wird für die Heizung und Warmwasserbereitung genutzt, die kalte Abluft wird nach draußen geleitet. Durch Ventile in der Wand strömt zugleich ständig frische Luft ins Haus.

Soweit die allgemein gültige Lehre. Doch bei Viebrockhaus hat man herausgefunden, wie sich die Wärmeleistung noch verbessern lässt: indem der Luftvolumenstrom mit Außenluft verstärkt wird. So hat man auf Basis der Abluftwärmepumpe ein neues System konstruiert, das die Energie aus Abluft und Außenluft gleichzeitig nutzt. Die Wärmepumpe bekommt dadurch nicht nur einen stärkeren Luftstrom, sondern auch zusätzliche Energie aus einem Transmissionswärmesammler unter dem Dach. Dieses Element nimmt die Wärme auf, die bei Sonneneinstrahlung unter den Dachmodulen einer Photovoltaikanlage entsteht.

Apropos Photovoltaikanlage. Mit den Modulen vom Hersteller SunPower produziert das sympathische Paar seinen eigenen Strom. Kompakte Lithium-Ionen-Batterien ermöglichen es sogar, diesen Strom zu speichern und damit die unabhängige Stromversorgung für den Abend und die Nacht sicherzustellen. Das die Miele-Waschmaschinen gleich neben der Batterie platziert sind, ist da kein Zufall. Das ganze Energiemanagement des Hauses lässt sich übrigens via Internet Fernüberwachen. Ein Online-Monitoring sorgt dabei für eine Ertrags- und Verbrauchskontrolle.

Heute genießen die Bauherren nicht nur das gute Gefühl, in ihrem Traumhaus zu leben, sie haben mit ihrem Viebrockhaus auch etwas für das ökologische Gleichgewicht auf einem anderen Kontinent getan. Mit dem Kauf des Hauses sind sie jetzt auch stolze Besitzer eines 150 Quadratmeter großen Areals in einem Schutzwald in Panama: „Darüber haben wir eine Urkunde erhalten, mit den genauen Koordinaten unseres Grundstücks.“ So sind es jetzt gleich zwei Grundstücke die die beiden mit Leben erfüllen.

Mehr Informationen unter:

www.viebrockhaus.de