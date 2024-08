FÜR GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

Ein geräumiges Blockhaus am See für eine Familie – Mit ihren Kindern. Outi und Heikki bauten ihr Blockhaus nur ein paar Jahre nachdem das vorherige fertiggestellt worden war. Auf dem Seegrundstück genießt die Familie nun viel Platz und Ruhe.

Als ihre Familie wuchs, sehnten sich Outi und Heikki nach einem größeren und ruhigeren Umfeld. Also beschlossen sie, ihr altes Blockhaus zu verkaufen, das sie gebaut hatten. „Schon bald mussten wir uns von dem Haus verabschieden: Zu unserer großen Überraschung wurde das Haus in nur vier Tagen verkauft.“ Nun hatten sie jedoch kein Grundstück für ein neues Haus. Heikki war auf einem großen, alten Anwesen in Rautaniemi, Kuopio, gewesen, um das Dach eines Hauses zu streichen. Die Idee kam auf, zu fragen, ob der Eigentümer des Hauses bereit wäre, ihnen ein kleines Stück des Seegrundstücks zu verkaufen. Der Eigentümer wollte ihnen jedoch das gesamte Grundstück verkaufen. Da es für eine Familie zu groß war, beschlossen sie, es gemeinsam mit der Familie von Outis Schwester zu kaufen. „Wir hatten Glück, denn Kuopio wird immer stärker bebaut, und Seegrundstücke sind besonders schwer zu bekommen. Unser Grundstück grenzt sogar an einen Parkbereich, und es fühlt sich an, als wären wir – trotz der Häuser weiter oben auf dem Hügel – in vollkommener Ruhe.“

Honka die erste Wahl

Obwohl nur ein paar Jahre vergangen sind, seit sie ihr vorheriges Zuhause gebaut hatten, war dem Paar klar, dass sie wieder bauen wollten. Dieses Mal unbedingt in Blockbauweise. „Blockhäuser werden seit Hunderten von Jahren gebaut. Die Bauweise ist bekannt dafür, den wechselnden Wetterbedingungen in Finnland standzuhalten.“ Sie kontaktierten verschiedene Blocklieferanten und entschieden sich schlussendlich für Honka. „Honka war meine persönliche Wahl. Honka ist immer die erste Firma, die mir einfällt, wenn ich an ein hochwertiges und stabiles Unternehmen denke. Der Preis war auch ein entscheidender Faktor, da wir ein gutes Gemeinschaftsangebot mit der Familie meiner Schwester erhalten haben. Guter Kundenservice war ebenfalls ein Pluspunkt; alles war angenehm und unkompliziert“, sagt Outi. Schon zu Beginn der Planungsphase war klar, dass sie einen separaten Saunabereich am Haus haben wollten, weil sie beide gerne mit Freunden saunieren. Ein geräumiger und separater Waschraum und ein Hauswirtschaftsraum oder Nebeneingang waren ebenfalls wichtige Kriterien, da sie das Leben für eine Familie mit Kindern erleichtern. Aufgrund des abfallenden Grundstücks wurde das Haus auf zwei Ebenen entworfen. Der Wohnbereich, die Küche und das Hauptschlafzimmer befinden sich auf der unteren Ebene, sodass der Blick auf den See genutzt werden kann, während die anderen Räume in der oberen Ebene liegen.

Zwei Häuser gleichzeitig

Der Bau begann im Herbst 2020 mit den Aushubarbeiten. Die Fundamente wurden vor dem Schneefall fertiggestellt, und im Mai, als der Schnee geschmolzen war, wurde das Blockgerüst geliefert. Heikki arbeitete abends und am Wochenende an der Konstruktion, während Outi die täglichen Familien-Routinen mit den Kindern bewältigte. Im März wurde ein weiteres Baby geboren und Outi ging auf die Baustelle, wenn das Baby schlief, um zu putzen und zu streichen. „Wir wussten bereits, was der Bau bedeutet. Obwohl es hart war, genießen wir auch die Tatsache, dass wir etwas Eigenes gebaut haben. Jede Art von harter Arbeit zahlt sich aus, wenn sie fertig ist.“ Das Haus von Outis Schwester wurde parallel auf demselben Grundstück gebaut. Beide Parteien beteiligten sich am Bau des jeweils anderen Hauses, damit die Bauarbeiten in beiden Häusern im gleichen Tempo voranschritten, Phase für Phase. „Die Männer kümmerten sich um den Bau, und meine Schwester und ich strichen beide Häuser von außen an.“ Die Arbeitsteilung funktionierte gut, und jeder hatte immer einen Arbeitspartner. Die Kinder genossen es auch, auf dem Grundstück zu sein, wenn ihre Cousins als Spielgefährten da waren.

Ein Blockhaus hat seine eigene einzigartige Atmosphäre

Das Haus wurde eine Woche vor Weihnachten fertiggestellt. „All unsere Sachen waren rechtzeitig zu Weihnachten an ihrem Platz, und wir verbrachten Weihnachten in unserem neuen Zuhause, friedlich mit unserer Familie. Es fühlte sich genau richtig an.“ Das Paar ist mit dem Endergebnis zufrieden. Insbesondere hat sich der Saunabereich als äußerst funktional erwiesen. Aufgrund der Kinder und der Nähe zum See lautete der Wunsch: eine Sauna, die einfach zu benutzen ist, ohne sich um Abnutzung oder Unordnung sorgen zu müssen. Die dunkelbraunen Saunabänke wurden aus Monterey-Kiefernholz hergestellt, und auch die Blockwände wurden in einem Ton aus Monterey- Kiefernholz behandelt. Outi schwärmt: „Es ist einfach, nach dem Saunieren zum Schwimmen zu gehen, da die Sauna nicht zu weit vom Haus entfernt und auch im Winter über die Terrasse leicht zugänglich ist.“ Der Lieblingsplatz der Familie im Haus ist der geräumige Wohnbereich, der als Entspannungsbereich dient und einen ungehinderten Blick auf den See bietet. „Die Blockbauweise und das Holz sorgen für viel Wärme und eine einzigartige Atmosphäre im ganzen Haus. Ein geräumiges Zuhause, in dem man einfach durchatmen kann! Ich schaue oft auf den See und bin erstaunt und selig, dass wir wirklich hier leben.

