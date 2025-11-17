ENERGIE IN NEUER DIMENSION

Wie Venturama Solar mit PV-Fassaden die Architektur der Zukunft gestaltet

Photovoltaik ist längst mehr als nur Stromerzeugung auf dem Dach. Mit den neuen PV-Fassadenlösungen von Venturama Solar wird die Gebäudehülle selbst zum aktiven Energielieferanten – elegant, effizient und wegweisend.

Zwei Systeme, ein Ziel: Energie neu denken

Venturama Solar hat zwei innovative Systeme entwickelt, die sich harmonisch in nahezu jedes architektonische Konzept integrieren lassen.

Die erste Variante nutzt bewährte PV-Module, die sich flexibel an unterschiedlichste Fassadentypen anpassen – ob hinterlüftet, vorgehängt, vertikal oder geneigt. Damit lässt sich selbst bestehende Gebäudesubstanz energetisch aufwerten, ohne Kompromisse bei Gestaltung oder Funktionalität. Diese Lösung eignet sich ideal für Sanierungen, Nachrüstungen oder gewerbliche Gebäude, bei denen Effizienz und Wirtschaftlichkeit im Vordergrund stehen.

Die zweite Lösung geht noch einen Schritt weiter: eine vollintegrierte PV-Fassade, die sich über die gesamte Gebäudehülle erstreckt und wie eine edle Glasfassade wirkt. Hochwertige Module aus Verbundsicherheitsglas erzeugen ein homogenes, modernes Erscheinungsbild und produzieren gleichzeitig Strom. So verschmelzen Architektur und Energiegewinnung zu einer ästhetischen Einheit – ideal für Bauherren und Architekten mit höchsten Ansprüchen an Design, Nachhaltigkeit und Innovation.

So schön kann Photovoltaik sein: Eine vollintegrierte PV-Fassade, die sich über die gesamte Gebäudehülle erstreckt und wie eine edle Glasfassade wirkt. Die hochwertigen Module aus Verbundsicherheitsglas erzeugen ein homogenes, modernes Erscheinungsbild und produzieren gleichzeitig Strom.

Mehr als eine Fassade – ein aktiver Beitrag zur Energiewende

PV-Fassaden nutzen Flächen, die bisher ungenutzt blieben, liefern auch im Winter wertvolle Solarerträge und tragen zur Kühlung der Gebäudehülle bei. Sie steigern die Energieeffizienz und leisten einen spürbaren Beitrag zur Erreichung der Klimaziele.

Dank moderner Befestigungs- und Verbindungstechnik lassen sich die Systeme von Venturama Solar wirtschaftlich montieren und individuell an jede architektonische Vision anpassen.

Architektur trifft Energie

Mit den neuen PV-Fassadenlösungen zeigt Venturama Solar, wie sich Ästhetik, Funktion und Nachhaltigkeit verbinden lassen. So werden Gebäude zu aktiven Teilnehmern der Energiewende – und zu echten Kraftwerken der Zukunft.

Weitere Informationen:

www.venturama-solar.de