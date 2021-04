DER VORMARSCH DER ÖKOLOGISCHEN WANDFARBEN

TROCKENE, WASSERLÖSLICHE WANDFARBE – GESUNDE QUALITÄT UND EIN NACHHALTIGERER WANDANSTRICH.

Tausende von Jahren haben wir, die Menschen, gemahlenes Gestein mit Wasser gemischt, um unser Leben bunter zu gestalten. Bis vor wenigen Jahrzehnten kannten wir nur die trockenen Pulverfarben als einziges Farbkonzept: schnell im Wasser mischen, nur so viel verbrauchen wie man streicht, keine Ressourcenverschwendung, keine Überreste zu entsorgen, kein Wasser muss quer durch die Republik transportiert werden.

Erst mit dem Einbruch der chemischen Industrie haben die (wasserbasierten) Dispersionsfarben an Übermacht gewonnen. Wir wurden zu Konsumenten. Der Mensch hat die Natur in vollem Maße ausgebeutet. Nun hat uns die Zeit gezeigt, dass wir so nicht weitermachen können. Wir müssen unsere erreichte Lebensqualität nicht aufgeben, aber wir sollten dringend nachhaltiger werden. Mit „FARNOVO“, der Wandfarbe der nächsten Generation, haben wir altes Wissen mit modernsten Technologien kombiniert, um eine trockene Wandfarbe zu kreieren, die die Welt bunter, aber auch nachhaltiger gestaltet. „FARNOVO“ ist nicht irgendein umweltfreundliches Trendprodukt, es ist eine der hochwertigsten ökologischen Wandfarben der Welt. Der Hersteller zählt zu den 1000 effizienten Lösungen der Solarimpuls Fondation und ist Mitglied im Natur Plus Verein. Weiterhin optimiert er den kompletten Lebenszyklus einer Innenwandfarbe.

Mit FARNOVO entdecken Sie die Vielfalt der mineralischen Pastelltöne und können Ihr eigenes Farbkonzept entwickeln. Werden Sie Teil der nachhaltigen Zukunft der Farbenindustrie. FARNOVO, die ökologische Wandfarbe der nächsten Generation.

VORTEILE VON FARNOVO AUF EINEN BLICK:

60% weniger Energieverbrauch bei der Produktion

0% Wasser und 0% Abwasser bei der Produktion

Bis zu 80% weniger Plastikmüll (FARNOVO wird in bequemen, handgrifffesten Papiersäcken geliefert und Sie können dieselben Mehrwegmischeimer wiederverwenden)

Bis zu 60% weniger CO2 Ausstoß wegen effizienterem Transport

Eine Mindesthaltbarkeit der Pulverfarbe von 2 Jahren, Frost- und Hitzeresistenz

100% Frei von Bioziden, Lösemitteln, Weichmachern, Ammoniak, Formaldehyden oder anderen schädigenden chemischen Stoffen.

Geruchsneutral, atmungsaktiv, kinderfreundlich und Allergiker geeignet

1 Produkt in 3 Anwendungen mit ausgezeichneter Deckkraft und Waschbeständigkeit

KONTAKT: DPM Mashel GmbH • Muffeter Weg 30 • 52074 Aachen

Tel.: +49 (0) 1 76/44 47 22 84 • E-Mail: info@dpm-mashel.com • dpm-mashel.de