Authentisches Wohnen

Im Blockhaus „Espoo“ von LéonWood lebt es sich im skandinavischen Stil energieeffizient und Gesund, nicht zuletzt durch die Einbauoption einer Sauna.

Dieses Holz-Blockhaus mit dem außergewöhnlichen Namen „Espoo“ macht Lust auf klare moderne Architektur. Nach finnischer Tradition mit Holz gebaut, trotzt es kalten Temperaturen und spart natürlich Energiekosten. Das 105 Quadratmeter große Holzhaus mit überdachter Terrasse steht für skandinavische Naturverbundenheit. Im rechteckigen Grundriss strebt alles positiv nach vorn, geführt vom fassadengroßen Glasgiebel. Dieser eröffnet den Bewohnern die Schönheit der umliegenden Natur. An der Fensterfront gehen links und rechts das Wohnzimmer und die Küche im offengehaltenen Wohnbereich mit Luftraum bis unters Dach auf. Auch das Schlafzimmer mit praktischem Ankleideraum sowie zwei Badezimmer finden im Erdgeschoss Platz. Wer möchte kann sich ganz finnisch für die eigene Gesundheit und das richtige Wohlbefinden auch eine Sauna einbauen. Durch den geschickt geplanten Grundriss, kann sich das Leben also komplett im Erdgeschoss abspielen. In der zweiten Etage, die sich als Galerie zum Fenstergiebel zeigt, ist Platz für ein Kinder- oder Gästezimmer.

Das Holzhaus bringt einen zu den Ursprüngen des Wohnens zurück. Es hat eine klare Struktur, ist hell und offen. Die ökologische Bauweise des „polarconcepts“ von LéonWood überzeugt zusätzlich. Viel Holz und Kork sowie ein Bullerjan-Holzofen sorgen dafür, dass sich der Energieverbrauch auf ein Minimum reduziert. Aufgrund der offenen Bauweise heizt der Bullerjan-Ofen das gesamte Haus in wenigen Minuten auf eine wohlige Wärme, die anhand der Materialeigenschaften des Holzes lange im Raum gespeichert bleibt. Die natürliche Wunderwaffe Kork ist nicht nur in den Wänden und im Dach, sondern auch als Dämmmaterial im Fußboden. Barfußlaufen ist daher ganz normal.