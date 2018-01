Zweifach überzeugend

FingerHaus stellt neues Hauskonzept MAXIM mit seperater Einliegerwohnung erstmals als Musterhaus in Gießen vor

Ein aktueller Bautrend ist multifunktionales Wohnen: Häuser, die sich komfortabel an veränderte Lebenssituationen anpassen lassen. Das neue Hauskonzept MAXIM von FingerHaus trägt dieser Entwicklung Rechnung: Jedes Haus verfügt über eine zusätzliche Einliegerwohnung, die vielfältig genutzt werden kann, zum Beispiel als Wohnung für Großeltern, ein erwachsenes Kind oder zur Vermietung. Das erste Musterhaus MAXIM, das am 19. Mai 2017 in Gießen eröffnet wurde, zeigt noch eine weitere Nutzungsmöglichkeit: Die separate Wohneinheit im Anbau eignet sich perfekt für Selbstständige, die Büro oder Praxis direkt neben ihrem Wohnhaus wünschen.

Das Musterhaus in Gießen besteht aus zwei Baukörpern mit Flachdach. Beim Haupthaus handelt es sich um das Hauskonzept MEDLEY in einer Flachdachvariante. Vorteil der flachen Dachform: Das Haupthaus verfügt über zwei Vollgeschosse ohne Stellflächenverluste, denn auch im Obergeschoss gibt es keinerlei Dachschrägen. Den Anbau bildet das MAXIM-Modul mit etwa 33 Quadratmetern Grundfläche.

Die zeitlose Architektur wird durch die schlichte weiße Putzfassade noch verstärkt. Farbige Putzstreifen lockern sie auf, genauso wie das horizontale Lichtband an der Nordseite und das über Eck laufende Fensterband auf der Eingangsseite. Bodentiefe Fenster sorgen überall für lichtdurchflutete Räume. Zum Garten hin schaffen insgesamt drei Doppelfenster mit Terrassentüren ein wunderbares Gefühl von luftiger Offenheit – zumal zwei der Fenster über Eck laufen und der Wohn-Essbereich deshalb Licht von zwei Seiten erhält. Hervorstechendes Merkmal ist die üppig bemessene Terrassenüberdachung, die bei jedem Wetter für Schutz sorgt. Besonders pfiffig: Sie ragt an der Südseite weit über die Hausbegrenzung hinaus, bildet auf der Terrassenseite jedoch eine Linie mit dem leicht aus dem Baukörper herausgerückten Küchenbereich. Eine Eingangsüberdachung nimmt dieses architektonische Stilprinzip auf – und sorgt ganz praktisch für trockene Füße bei Gästen.

Die Wohnfläche mit 187,99 Quadratmetern (EG: 115,61 Quadratmeter, OG: 72,38 Quadratmeter nach DIN 277) eignet sich perfekt für eine Familie mit zwei Kindern oder – wie im Musterhaus in Gießen gezeigt – für eine Familie mit Bedarf für zusätzliche Gewerbe- und Arbeitsräume.

