Zuhause von Anfang an

Eine herrliche Freiterrasse und ein atemberaubender Blick in die Weite: Das anspruchsvolle Grundstück und die individuell geplante Architektur dieses Beilharz-Hauses schaffen einen stilvollen Rahmen für ein angenehmes Familienleben.

Dieses Architektenhaus verbindet modernes Familienwohnen mit den besonderen Anforderungen der Steilhanglage. Schon die Fassade besticht durch den auffälligen Kontrast aus Putz und Holz. Die zwei lichtdurchfluteten Ebenen sind harmonisch ins Gelände integriert. Die Panoramaterrasse und großzügige, individuell zugeschnittene Räume erlauben einen herrlichen Blick auf Wiesen und Wälder. Eine weitere Besonderheit: Die freiliegende Seite des Untergeschosses wurde in bewährter Beilharz-Holzbauweise realisiert; die Wohnqualität ist daher dort genauso hoch wie im Erdgeschoss.

Entspannt bauen mit bewährtem Partner

So anspruchsvolle Architektur stellt große Anforderungen an Planung und Umsetzung. Mit Beilharz hat der Bauherr einen soliden, zuverlässigen Partner gewählt. Das Team des Familienunternehmens begleitet Bauherren von der Erstberatung bis zur Schlüsselübergabe, als konstanter Partner für alle Bau- und Planungsleistungen. So bleibt die Vorfreude über die gesamte Bauzeit ungetrübt.

Verantwortung und Sorgfalt

Beilharz blickt auf über 75 Jahre Holzbautradition zurück und hat schon mehr als 1.200 Häuser realisiert. Das unternehmenseigene Architektenteam erfüllt auch ausgefallene

Wünsche. Heimische Hölzer und die sorgfältige Auswahl der anderen Baustoffe sorgen für ein gesundes Wohnklima und eine vorbildliche Energiebilanz. Die Sorgfalt der Handwerker von Beilharz ist im fertigen Haus bis ins kleinste Detail spürbar. So wird aus Handwerksqualität echte Lebensqualität.

