Wenn das Handy mit der Heizung spricht

Smartes Regelungssystem „Wiser“ von EBERLE Controls

Ein Großteil der Energiekosten im Haushalt entfällt auf die Heizung. Kein Wunder, dass intelligente Steuerungssysteme auf dem Vormarsch sind und viele Nutzer ihre Heizung nachrüsten. Eine clevere Lösung ist die neue Heizungssteuerung „Wiser“ von EBERLE Controls: Dank Übertragung per Funk ist sie einfach und schnell installiert, selbst von Technik-Laien. Eine Verkabelung ist nicht notwendig.

Und „Wiser“ ist optimiert für eine einfache Installation und eine überaus komfortable Nutzung. Gesteuert und programmiert wird intuitiv über eine App auf dem Smartphone – im heimischen WLAN oder über den mobilen Zugriff auch von unterwegs. Dabei lassen sich einzelne Heizzonen individuell temperieren. Außerdem ist das System kompatibel mit Amazon Echo. Das flexible und damit bedarfsgerechte Heizen sorgt für einen Gewinn an Komfort und eine spürbare Reduzierungder Heizkosten.

Die neue Regelungslösung aus dem Hause EBERLE besteht aus nur vier Komponenten: einem zentralen Hub – also einemGateway –, Heizkörperthermostaten, der App fürs Smartphone sowie optionalen Raumthermostaten. Ventil-Adapter für alle gängigen Systeme sind im Lieferumfang enthalten, durch sie ist „Wiser“ universal einsetzbar. Ein großer Vorteil gegenüber vielen anderen Smart Heating-Systemen: „Wiser“ kann unterschiedliche wassergeführte Heizsysteme gemeinsam regeln, selbst eine Kombination aus Fußboden- und Radiatorheizung. Die Anbindung an eine Elektroheizung ist zudem in Planung.

Mit der individuellen Mehrzonenregelung lassen sich bis zu 16Heizzonen mit je maximal vier Heizkörperthermostaten unabhängig voneinander regeln. Das Schlafzimmer etwa kann so permanent auf den empfohlenen 18 °C gehalten werden, imWohnzimmer wird automatisch am Spätnachmittag die Temperatur hochgefahren und das Bad morgens vorgewärmt.

Dank der mobilen Steuerung übers Smartphone lässt sich dieHeizung daheim immer flexibel anpassen, etwa wenn sich der Feierabend verzögert und eine spontane Geschäftsreise ansteht. Mittels Fensterkontakten erkennt das System, ob Fenster geöffnet sind – dann fährt es die Heizleistung automatisch herunter, so dass keinerlei Energie verschwendet wird.

Die „Wiser“ App ist für iOS- und Android verfügbar, modernste Sicherheitszertifikate aus dem „Global Security Lab“ vonSchneider Electric garantieren höchste Datensicherheit.

Richtig komfortabel wird „Wiser“ im Zusammenspiel mit Amazon Echo, dann reicht schon ein „Hallo Alexa, heize das Baddrei Grad wärmer“, um die Temperatur im Badezimmer anzuheben. Clevere Voreinstellungen wie der Abwesenheits- oderEco-Modus helfen die Energieeffizienz zu steigern – imEcoMode wird das Wärmeprofil mit lokalen Wetterdaten abgeglichen und die Heizung entsprechend angepasst. Eine Timer-Funktion an den Thermostaten ermöglicht eine zeitlich begrenzte Änderung der Temperatur von +/-2 °C für eine halbe bis zu drei Stunden. Die Temperatur kann selbstverständlich per App geändert werden.

Ausführliche Informationen unter wiser.eberle.de