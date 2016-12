Smarthome in Münster

Hohe, offene Räume, riesige Fensterflächen und eine moderne Inneneinrichtung – auf 190 Quadratmeter spiegelt ein Bauprojekt in einem Münsteraner Neubaugebiet die Qualitätsansprüche seiner Bewohner. Das junge Paar wollte sich auch in Sachen Komfort nicht einschränken und entschied sich für die smarte Variante: Eine umfassende Ausstattung seines neuen Hauses mit Rademacher-Produkten inklusive Hausautomation für mehrere tausend Euro. „Das ist es uns wert“, so der Bauherr. „Wenn wir schon einmal alles nach unseren Wünschen gestalten können, wollen wir auch nicht an der Technik sparen, die uns im Alltag wirklich Komfort bringt.“

Jetzt profitieren alle Räume von der hellen und freundlichen Atmosphäre, die das natürliche Licht schafft. Vor allem im Essbereich können die Bewohner den Blick auf ihren kleinen Garten bei jedem Wetter genießen. Dafür sorgen automatisierte Raffstoren in Kombination mit dem funkbasierten Smart-Home-System Home-Pilot von Rademacher. „Der Schutz der Lamellen war uns bei der Auswahl einer passenden Hausautomation besonders wichtig“, erklärt die Hausherrin. „In das Home-Pilot-System können wir eine Wetterstation integrieren, die bei starkem Wind dafür sorgt, dass die Raffstoren automatisch hochfahren.“ Die Steuerung erfolgt ganz unkompliziert per Smartphone, Tablet, PC oder auch über den Fernseher.

Sonnen- und Blendschutz für den Tag

Automatisierte Raffstoren, die als Blendschutz dienen und die Sonneneinstrahlung reflektieren, sind eine elegante und trendige Alternative zu Rollläden. Die Räume im Münsteraner Neubau werden so deutlich weniger aufgeheizt und dank der verstellbaren Lamellen flexibel ausgeleuchtet. Auch für den Schutz der Privatsphäre ist auf diesem Weg gesorgt. Mit einer Automatisierung durch die Duo-Fern-Connect-Aktoren von Rademacher können die Bewohner die Lamellen problemlos in jede gewünschte Position und Stellung fahren. Die Wendeautomatik ist individuell einstellbar, sodass die Lamellen beispielsweise nach der Abfahrt automatisch die gewünschte Position erreichen. So profitieren die Bewohner von einem sanften Lichteinfall und sind gleichzeitig vor neugierigen Blicken geschützt.

Lichtsteuerung für die Abendstunden

Doch was geschieht, wenn die Sonne untergegangen ist? Die Bauherren in Münster haben für die zweite Tageshälfte dank ihrer Smart-Home-Steuerung ebenso viel Komfort-Möglichkeiten: Der Hausherr hat direkt nach dem Einzug feste Zeiten und unterschiedliche Szenarien für die Beleuchtung auf der Home-Pilot-App hinterlegt. Der Garten und der äußere Eingangsbereich werden mit Einsetzen der Dämmerung mithilfe des verbauten Duo-Fern-Umweltsensors, der die zunehmende Dunkelheit erkennt, beleuchtet, wie im Inneren der Wohnbereich – unabhängig davon, ob das Paar bereits zu Hause oder noch unterwegs ist. Sind die beiden im Urlaub, wählen sie ein Zufallsprogramm, damit Diebe den Trick nicht durchschauen. Für diese praktische Funktion kommen die Universal-Aktoren zur Lichtsteuerung zum Einsatz, die dank ihrer kompakten Bauform ganz einfach in die Unterputzdosen gepasst haben. Gespeichert haben die Hausherren außerdem Lichtszenarien wie „Abendessen“ oder „Chill-out“, für die das Licht in den Abendstunden gedimmt sein soll. Die Rademacher Dimm-Aktoren machen das möglich.

Noch schneller Zuhause mit dem automatisierten Garagentor

Eine weitere praktische Komponente gehört zum Home-Pilot-System in Münster: Der elektronische Garagentorantrieb Rollo-Port-SX5-Duo-Fern bringt das Tor schnell in Betrieb, die praktische kostenlose App mit dem Namen Geo-Pilot macht die Steuerung von überall aus möglich. Natürlich können die Bewohner auch weiterhin auf Handsender oder ein Codierschaltgerät zurückgreifen, doch die kostenlose Geo-Pilot-App hat es den beiden angetan: Nähert sich einer der Bewohner mit dem Auto, übernimmt das Smartphone die Rolle eines Sensors, gibt das Signal weiter und das Tor öffnet sich bereits automatisch, bevor der Wagen um die Ecke biegt. Hierzu kann zusätzlich eine UND Funktion programmiert werden, d. h. die Szenerie wird erst ausgelöst, wenn beispielsweise eine bestimmte Uhrzeit erreicht ist. Ohne Knopfdruck und ohne lästige Wartezeiten kommen alle so noch schneller nach Hause. Wie bei anderen Home-Pilot-Anwendungen ist hier ebenfalls die Verknüpfung mit anderen Funktionen zu ganzen Szenarien möglich: Das Garagentor öffnet sich und das Licht im Esszimmer wird eingeschaltet. Der Radius für die Geo-Pilot-Funktion reicht von 200 Meter bis zu 10 Kilometer.

Ein modernes SmartHome mit dem HomePilot

Sonnenschutz, Beleuchtung, Heizung, Sicherheit oder Entertainment – die Hausautomation von Rademacher bietet für die wichtigsten Lebensbereiche im Eigenheim technische Verbesserungen und komfortable Lösungen. Bis zu 100 elektrische Komponenten können in das Home-Pilot-System eingebunden und miteinander vernetzt werden. Die Installation erfolgt schnell – auch beim Altbau – und lässt sich jederzeit erweitern. Per Plug & Go wird die kompakte Home-Pilot-Box auf ein bestehendes LAN- oder WLAN-Netz auf- gesetzt. Voraussetzungen sind ein Internetzugang, ein Computer mit aktuellem Browser und ein Internet-Router. Die Steuerung erfolgt ganz bequem über PC, mobile Endgeräte oder sogar über den Fernseher.

