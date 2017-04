RAL Gütezeichen GZ 425 für CO2 senkende Holzbauwerke für Chiemgauer Holzhaus

Seit Februar 2017 dürfen alle von Chiemgauer Holzhaus gebaute Häuser das RAL Gütezeichen GZ 425 tragen. Dies bedeutet, dass die Holzhäuser aufgrund der Materialeigenschaften im Herstellungsprozeß größere Mengen CO 2 einlagern als während des Produktionsprozesses aufzuwenden sind.

Die „Gütegemeinschaft CO 2 neutrale Bauwerke in Holz e.V.“ prüft und überwacht die Energiebilanz von Bauwerken, deren Energiebilanz während der Herstellung einen GWP-Wert (Global Warming Potential) kleiner Null hat. Das heißt: Ein Bauwerk muss mindestens CO 2 -neutral hergestellt worden sein, oder sogar eine CO 2 -Senkenleistung erbringen.

Unter Berücksichtigung aller notwendigen Materialien, wie Betonfundament, Dachziegel, Glasfenster etc., bedeutet das im Fall eines Massivholzhauses mit ca. 150 m² Wohnfläche eine CO 2 -Senkenleistung von ca. 23.000 kg!