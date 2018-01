Qualität soll für jeden Häuslebauer erschwinglich sein!

So das Ziel des neuen Hauskonzeptes Jedermann® der Büdenbender Hausbau.

Die Idee ist simpel: Es gibt drei vorgeplante Hausvarianten, aus denen man seinen Favoriten auswählt. Dieser kann dann ganz nach den persönlichen Vorstellungen erweitert und ausgestattet werden. Das Wichtigste: Jedes Jedermann®-Haus wird in der bewährt hohen Büdenbender-

Qualität gebaut. Zu 100 %.

Online das Traumhaus konfigurieren

Damit Interessenten von Anfang an eine Vorstellung vom Preis-Leistungs-Verhältnis des Jedermann® haben, kann das Haus zunächst online konfiguriert werden. Wem danach ist, der kann also bequem vom Sofa aus sein persönliches Jedermann® unter www.jedermann-haus.de zusammenstellen: Hausvariante auswählen, farbliche Akzente setzen, Erweiterungen wie Carport oder Wintergarten hinzufügen, Lieblingsbad anklicken, Sicherheits- und Technikpakete ergänzen und seine Favoriten aus zig Ausstattungsoptionen aussuchen. Es gibt (fast) unendlich viele Möglichkeiten. Das Tolle: Man hat den Preis seines Traumhauses beim Konfigurieren immer im Blick. Dieser passt sich abhängig von der individuellen Auswahl an. Die Konfiguration des individuell zusammengestellten Hauses erhält man dann per E-Mail im praktischen PDF-Format. Es darf also geträumt werden. Und im nächsten Schritt gebaut.

Vom Musterhaus inspirieren lassen

Wer sich selbst hautnah von der Qualität eines Jedermann® überzeugen möchte, hat dazu seit neuestem die Gelegenheit. In der Nähe des Firmengeländes der Büdenbender Hausbau wurde Ende September das Jedermann-Akzent mit angebautem Carport eröffnet. Schon von weitem fallen die farbigen Putzabsetzungen ins Auge, die dem Haus ein frisches und charmantes Erscheinungsbild verleihen. Innen kann man sich auf zwei Etagen und 123 m² Wohnfläche von kreativen Ausstattungs- und Einrichtungsideen inspirieren lassen.

