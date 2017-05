Neuer Videoguide von SenerTec

Wer auf der Suche nach einer hocheffizienten Energielösung ist, kann sich ab sofort durch den neuen, interaktiven Videoguide auf www.derdachs.de beraten lassen. Mit wenigen Klicks erfährt dort jeder, welche Strom erzeugende Heizung zur eigenen Immobilie passt.

Das Schweinfurter Unternehmen SenerTec setzt auf einen interaktiven Online-Berater für Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), der durch das Programm führt. Er spricht sowohl Privat- als auch Gewerbekunden an, die für ihre Immobilie ein effizientes, zukunftsweisendes Heizsystem suchen, das zugleich heizt und Strom erzeugt.

Der Berater informiert dabei nicht nur anschaulich über alle Vorteile von KWK (hohe Rentabilität, Umweltfreundlichkeit, Unabhängigkeit, Anspruch auf staatliche Förderung). Mit ihm finden auch alle, die sich für eine KWK-Anlage interessieren, in nur wenigen Schritten heraus, welcher Dachs Typ zu ihrem Energiebedarf und ihrer Immobilie passt. Dazu wird im ersten Schritt zunächst zwischen Eigenheim und gewerblicher Im-mobile unterschieden. In den nächsten Schritten können die Website-Besucher dann Angaben zum Energieträger (Öl, Gas), zum Gebäude (Neubau, energetisch saniert, neue Heizung) und zum Energiebedarf machen. So kommen sie der Antwort auf die Frage „Welcher Dachs passt zu mir?“ step by step näher.

www.senertec.de