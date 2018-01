Musterhaus San Diego – Imposantes Flachdachhaus für das besondere Wohnerlebnis

Schon auf den ersten Blick offenbart sich die Geradlinigkeit dieses attraktiven Hauses, das seine Zugehörigkeit zur neuen Hauslinie von RENSCH-HAUS – Trendline R – sofort zu erkennen gibt. Trendline R repräsentiert individuelle, moderne Architektur und verspricht niveauvolles Wohnen. Charakteristisch für das außergewöhnliche Konzept ist die markante, kubische Formgebung in Verbindung mit dem modernen Flachdach. So verdankt das Haus San Diego seine strahlende Anziehungskraft einer exakt und klar gegliederten Bauart in Verbindung mit hochwertigen und gezielt eingesetzten Fassadenapplikationen. Die tiefschwarzen, glänzenden Fassadenelemente tragen zur kühl-eleganten Wirkung des Hauses bei.

Neue Standards setzt jedoch nicht nur das attraktive Erscheinungsbild des San Diego, sondern auch sein neuartig und unkonventionell gestalteter Grundriss mit imposanten 258 Quadratmetern nutzbarer Fläche: Das großzügig verglaste und separat angeordnete Wohnzimmer bietet einen idealen Ort für die Familie und unterhaltsame Abende mit Freunden oder Geschäftspartnern. Besonders beeindruckend ist die moderne Interpretation von Kochen und Essen. Hier führt eine edle Sichtbetontreppe nach oben in die offene, zentral angeordnete Galerie, die sich wie eine Brücke über den Essbereich spannt. Diese eindrucksvolle Konstellation mit einem fast sechs Meter hohen Luftraum wird von zwei Lichtkuppeln gekrönt, welche zusätzlich zu den großen Glasflächen in der Fassade Tageslicht einlassen.

Ein Highlight im Obergeschoss: der über 50 m² große Bereich, der einzig und allein für die Eltern reserviert ist. Dieser umfasst das Schlafzimmer, zwei Ankleidezimmer und ein eigenes Wellnessbad mit integrierter Sauna. Besonderen Komfort bieten die beiden üppig dimensionierten Kinderzimmer: jedes von ihnen verfügt über ein eigenes Dusch-WC. Die zentral angeordnete Galerie sowie der ausgelagerte Elternbereich schaffen genügend Abstand zwischen allen Bewohnern und ermöglichen dadurch maximalen und luxuriösen Freiraum zur persönlichen Entfaltung.

Im KfW-Effizienzhaus 40 PLUS kommt eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher zum Einsatz sowie die RENSCH-HAUS Frischluft-Wärmetechnik mit Wärmerückgewinnung. Dies sorgt für ein angenehmes und vor allem nachhaltiges energieeffizientes Wohnerlebnis.

Wie alle Häuser der Hauslinie Trendline R zeichnet sich das Musterhaus San Diego durch attraktives Design und optimale Familienfreundlichkeit aus. Die von RENSCH-HAUS gewohnt kompetente Planung und modernste Holzfertigbauweise legen neue Maßstäbe an Stil und Qualität. Die Individualität der Bauherren mit hohem Anspruch an ein besonderes Wohnerlebnis standen bei der Entwicklung des Hauses San Diego im Vordergrund. Ganz gleich ob Bewohner oder Besucher – dieses Haus begeistert und hinterlässt ganz sicher einen bleibenden Eindruck.

Hausdaten Musterhaus San Diego:

Abmessungen des Hauses: 13,64 m x 9,64 m

Wohnfläche:

Erdgeschoss: 132 m2 (ohne überdachten Eingang und Terrasse)

Obergeschoss: 122 m2

Gesamt: 254 m2

Nutzbare Fläche:

Erdgeschoss: 136 m² (ohne überdachten Eingang und Terrasse)

Obergeschoss: 122 m2

Gesamt: 258 m²

Alle Angaben sind Circa-Angaben.

Bauweise: Holztafelbau, ca. 330 mm dicke Außenwand, 300 mm Holz-/Mineraldämmung,

U-Wert 0,14 W/m²K, Dämmvariante thermo-around aktiv, diffusionsoffen

Dach: Flachdach

Verbaute Heizung: RENSCH-HAUS Frischluft-Wärmetechnik mit Wärmerückgewinnung, Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher

Verbaute Haustechnik: RENSCH-HAUS i-tec

Preis (ab OK Kellerdecke/Fundamentplatte): Auf Anfrage

Jahresheizwärmebedarf: 22,2 kWh/m²a

Jahresprimärenergiebedarf (zulässig): 77,6 kWh/m²a

Jahresprimärenergiebedarf (maximal): 30,7 kWh/m²a

Endenergiebedarf: 46,5 kWh/m²a

Effizienzhausklasse: KfW Effizienzhaus 40 PLUS

Gewährleistung: 5 Jahre nach BGB, 30 Jahre Garantie auf die tragende Grundkonstruktion

Lieferradius: Deutschland, BeNeLux

