Lichtdurchflutetes Davinci Haus

Eine offene und helle Atmosphäre dank offenem Wohn- und Essbereich. Und das alles auf 231 m². Absolutes Highlight: Das rundum einsehbare Cheminée.

Die Lage am Hang lässt sich ganz besonders in den Sommermonaten genießen, wenn der Garten mit Swimmingpool und einladendem, überdachtem Grillplatz den Lebensmittelpunkt bildet. Das Grundstück bietet viel Freiraum und den passenden Rahmen für das transparente Fachwerkhaus. Die Architektur zeichnet sich durch eine konsequente Linienführung, modernen Komfort sowie viel Holz und Glas im Innen- wie auch Außenbereich aus. Geplant und gebaut wurde das Eigenheim von DAVINCI HAUS, was für die Bauherrenfamilie Langhart die absolut richtige Entscheidung war. Die erfahrenen Architekten von DAVINCI konnten ihre Planungsvorgaben exakt umsetzen, das vorgegebene Budget sowie den Zeitplan einhalten –ein hervorragendes Ergebnis.

TRANSPARENZ ALS HAUPTMERKMAL

Auf 231m² Wohnfläche findet jedes Familienmitglied seinen Platz. Küche, Wohn- und Essbereich gehen nahtlos ineinander über und ermöglichen eine offene, helle Atmosphäre. Ein rundum einsehbares Cheminée spiegelt die transparente Gestaltung des Hauses wider und wird mit verchromtem Abzug zum Blickfang. Von der modernen Küche mit edler Granit-Abdeckung hat man die Gäste immer im Blick und die Möglichkeit, auch während des Kochens an den Gesprächen teilzunehmen. Bunte Möbel und Accessoires setzen bewusste Farbtupfer in die zeitlose Einrichtung. Lediglich das Arbeitszimmer, die Gäste-Toilette sowie Hauswirtschafts- und Technikraumsind von den Hauptlebensräumen separiert. Die filigrane, zentrale Treppe führt auf die Galerie im Dachgeschoss. Hier oben offenbart sich dank hoher Lufträume einmal mehr Offenheit und Weitläufigkeit des Hausentwurfs. Beide Wohnebenen verschmelzen so visuell zu einer funktionalen Einheit. Auf einer Giebelseite sind Ankleide und Studio platziert mit jeweils eigenem Zugang zum großzügigen Balkon. Gegenüber befindet sich das Schlafzimmer mit Cheminée und angrenzendem Bad.

Die Aussicht in die umliegende Landschaft ergänzt das schlichte, formschöne Design in den Räumen optimal. Badewanne, Doppelwaschtisch und das separate WC decken alle Bedürfnisse der Hausbewohner ab. Helle Feinsteinzeug-Fliesen sowie warmes Holzparkett stehen im Kontrast zum Farbton des Eigenheims und sorgen für angenehme Abwechslung unter den Füssen. Zusammengefasst nennt Familie Langhart ein Haus ihr Eigen, das ihr ganz persönlicher Ruhepol im Alltagstrubel ist.