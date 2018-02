Intelligente Rauchmelder – Pflicht mit smarter Kür

Rauchmelder sind Pflicht. Warum also nicht gleich ein wenig mehr dazu packen und neben der Pflicht die Smart-Home-Kür absolvieren, dachten sich die Macher von iHaus und Hager. Herausgekommen ist ein smarter Rauch- und Wärmewarnmelder, der nicht nur zuverlässig die Rauch- und Hitzeentwicklung misst, sondern über ein Funk-WLAN-Gateway und mit der kostenlosen iHaus App noch weitere nützliche Informationen liefert. So misst er beispielsweise auch die Raumtemperatur und sendet detaillierte Informationen zum Status der Melder in den einzelnen Räumen oder auch einen Alarm direkt auf das Smartphone.

www.ihaus.com