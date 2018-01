Hohe Stromrechnungen zahlen war gestern! – Die Fronius Speicherlösung liefert 24 Stunden Sonne

Die Energiewende ist längst in aller Munde. „24 Stunden Sonne“, die Fronius Vision zur Energiewende, stellt die Zukunft der Energieversorgung in den nächsten Jahrzehnten aus Sicht von Fronius dar. Jetzt kann man mit der Speicherlösung Fronius Energy Package die Energie der Sonne Tag und Nacht nutzen. Somit kann jeder selbst zum Stromproduzent werden und sich vom Energieversoger und steigenden Strompreisen unabhängig machen.

Bis zu 100 Prozent autark

Mehr Unabhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz erreichen Betreiber von Photovoltaik-Anlagen mit dem Fronius Energy Package. Mit der Speicherlösung ist es möglich, die überschüssige Energie einer Photovoltaik-Anlage in einer Batterie zwischen zu speichern. Der überschüssige Strom steht somit in den Abend- und Nachtstunden für die Versorgung im Haushalt zur Verfügung. Die Verbraucher im Haushalt, wie Waschmaschine oder Geschirrspüler können intelligent gesteuert werden, sodass ein optimierter eigener Energieverbrauch zusätzliche Stromkosten spart.

Das Fronius Energy Package besteht aus dem Wechselrichter Fronius Symo Hybrid, der Batterie Fronius Solar Battery und dem bidirektionalen Zähler Fronius Smart Meter, der eine übersichtliche Darstellung des Stromverbrauchs im Online-Portal Fronius Solar.Web ermöglicht.

Individuell anpassbare Lösung

Die Fronius Speicherlösung ist trotz ihrer Einfachheit so flexibel, dass sie individuell an die Bedürfnisse im Haushalt angepasst werden kann:

– Die Speichergröße der Fronius Solar Battery kann je nach Verbrauchsverhalten passend dimensioniert werden, aber auch im Nachhinein noch erweitert werden.

– Der Speicherort ist flexibel wählbar, insbesondere müssen der Wechselrichter und die Batterie nicht im gleichen Anlagenraum installiert sein.

– Die Fronius Speicherlösung kann auch in bereits bestehende Anlagen integriert werden.

Maximale Effizienz und höchster Sicherheitsstandart

Dank Lithium-Eisenphosphat Technologie überzeugt die Fronius Solar Battery mit maximaler Effizienz und Lebensdauer. Die Batterie besitzt eine sehr hohe intrinsische Sicherheit, da keine Abgabe von Sauerstoff oder Wasserstoffgas möglich ist und stellt daher auch keine speziellen Anforderungen an die Belüftung im Anlagenraum. Die Batterie ist gleichstromseitig gekoppelt. Dabei ist keine mehrfache Umwandlung zwischen Gleich- und Wechselstrom notwendig, wodurch das System einen höheren Wirkungsgrad aufweist als bei wechselstromseitig gekoppelten Lösungen.

Sicherer, dreiphasiger Notstrombetrieb

Auch bei einem Netzausfall können die elektrischen Geräte optimal mit Strom versorgt werden. Die sichere Trennung vom und Wiederzuschaltung zum Netz erfolgt durch die Netzumschaltung. Die Stromversorgung ist dreiphasig und unsymmetrisch, das heißt bei einem Netzausfall wird mit der

Fronius Speicherlösung nicht nur eine Phase, sondern der gesamte Haushalt mit Strom versorgt.

Revolutionäre Bedienung

Dank dem integriertem WLAN lässt sich die Speicherlösung direkt mit dem Smartphone, Tablet PC oder Notebook verbinden. Mit dem Online-Portal sowie der zugehörigen App Fronius Solar.web werden der Stromverbrauch und die Speicherladung visualisiert und gezeigt wie viel Energie zur Verfügung steht. Die Bedienung ist dabei beeindruckend einfach.

Auf Netzanforderungen perfekt vorbereitet

Um Netzschwankungen zu vermeiden sind vom Netzbetreiber oftmals Einspeisebegrenzungen, wie max. 70% der kWp oder max. 5 kW, vorgeschrieben. So sind bei vielen Förderprogrammen ein Einspeiselimit Voraussetzung für Inanspruchnahme einer Förderung. Für den Anlagenbetreiber ist es wichtig, dass der Eigenverbrauch im Haushalt berücksichtigt wird, bevor es zu einer Leistungsreduktion des Wechselrichters kommt. Mit der dynamischen Einspeisereglung von Fronius ist genau das möglich. So kann ein individuelles Limit eingestellt werden und der Eigenverbrauch wird über den Smart Meter erfasst.

Sie interessieren sich für das Fronius Energy Package und wünschen Beratung durch einen Fachmann? Besuchen Sie www.fronius-sonnenstromspeicher.com. Über das Kontaktformular werden sie direkt an einen qualifizierten Fronius Fachhandwerker weiter geleitet.

Sie haben Fragen? Wenden Sie sich direkt an einen Fronius Service Partner in Ihrer Nähe: www.fronius-installateur.de

Fotos: Fronius International GmbH