Hausbau-App von LUXHAUS

Der Bau eines Eigenheims ist ein besonderes Ereignis für jede Baufamilie. Die Ideensammlung, die Planung und letztendlich der Bau sind Phasen, in denen viele Bauherren in engem Austausch mit Familie und Freunden stehen. Um das Management der vielfältigen Inspirationen, Informationen und Termine und den Austausch mit Familie und Freunden zu erleichtern, stellt LUXHAUS Ihnen eine App für mobile Endgeräte mit iOS- oder Android-Betriebssystem zur Verfügung. Sie ermöglicht die Vernetzung mit Familie, Freunden und anderen Bauherren.

Ideensammlung

Im individuellen Account der App können Sie Galerien als Ideensammlungen anlegen, eigene Fotos hochladen und gemeinsam mit Freunden bearbeiten, mit Notizen versehen und favorisieren. Die Ideen können Sie innerhalb der App, über soziale Netzwerke wie Facebook und Pinterest oder einfach per Mail mit Freunden und Familie teilen. Auch Links zu nützlichen Websites sammeln Sie hier zentral.

Bautagebuch

Viele Baufamilien möchten ihre Eindrücke in einem Bautagebuch festhalten. Auch das sieht die neue LUXHAUS | App vor. Unter der Rubrik „Bautagebuch“ notieren Sie jedes spannende Detail Ihres Hausbaus in Text- und auf Wunsch auch in Bild-Form.

Erhältlich ist die kostenfreie App für iPhone, iPad und Android-Mobilgeräte ab sofort in den jeweiligen App-Stores. Laden Sie sich hier die Bedienungsanleitung zur App herunter.

Weitere Informationen unter www.luxhaus.de