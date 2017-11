Faszination (Pellet-)Feuer – mit vielen Vorteilen für Sie gezähmt

Seit Jahrtausenden fragt sich die Menschheit, wie das Feuer gezähmt werden kann. Austroflamm dagegen beschäftigt sich erst seit über 30 Jahren mit dieser Frage, hat aber entscheidende Antworten parat.

Zunächst muss durch intelligente Verbrennungstechnik und viel Know-How sichergestellt werden, dass durch einen hohen Wirkungsgrad viel Wärme im Wohnraum ankommt und nicht durch den Schornstein verschwindet. Dazu hat Austroflamm unter anderem die Feuerraumauskleidung aus Keramott entwickelt, die in idealer Weise Isolation bei geringen Brennraumtemperaturen und Wärmeleitung im höheren Temperaturbereich kombiniert. Das sehen Sie letztlich auch an reinen Scheiben und einem hellen, sauberen Feuerraum!

Feuer auf Knopfdruck. Oder auch ohne.

Aber was wäre, wenn die Herrschaft über das Feuer noch weitergehen würde? Das Feuer folgt auf einen simplen Knopfdruck? Oder startet bei Bedarf einfach selbst? Bitte sehr, die Pelletöfen von Austroflamm schalten sich thermostatgesteuert von selbst ein und auch wieder aus. Oder, wer doch selbst eingreifen will, kann dies auch von unterwegs mittels Smartphone tun. Die App für iOS und Android zeigt übersichtlich die verschiedenen Funktionen an und ganz intuitiv lässt sich die Programmierung vornehmen. Und auch hier kommt das Design nicht zu kurz: Beim Ofen selbst, aber auch beim Flammenbild, dem schönsten am Markt.

Diese Pelletöfen haben den Dreh raus.

Das überwältigende Flammenbild finden Sie bei allen Öfen von Austroflamm. Aber nun gibt es neu auch Modelle, die sich kinderleicht mit einem Drehregler bedienen lassen. Damit stellen Sie den Ofen an, wählen aber auch die Leistungsstufe oder die gewünschte Solltemperatur im Raum – alles mit nur einem Regler. Das ist nicht nur leicht, sondern macht auch Spaß und bekommt durch die Form und das Material einen ganz besonderen Reiz. Verpackt ist das Ganze dann in ebenso zeitgemäßes wie langlebiges Design, das das Feuer inszeniert. Weitere Informationen unter www.austroflamm.com.

