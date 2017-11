Evergreen Ideas – Der immerwährende Nachhaltigkeitskalender

Der immerwährende Nachhaltigkeitskalender enthält 366 Kalenderblätter mit Tipps, um Schritt für Schritt umweltfreundlicher und grüner zu leben. Möchtest du einen Tipp umsetzen, kannst du deine Entscheidung durch ein Häkchen neben dem Feld „Ja, ich bin dabei!“ (o.a.) auf der Vorderseite der Karte bekräftigen. Die Karten enthalten Welttage und bieten Platz für

Geburtstage sowie persönliche Notizen – so kannst du Jahr für Jahr deinen Fortschritt dokumentieren. Unter den Tipps finden sich ein Saisonkalender sowie zwei vegane Rezepte pro Monat.

Darüber hinaus gibt es weitere feste Kategorien, die monatlich im Kalender vorkommen:

• Hausmittel des Monats

• Entspannungstipp des Monats

• Wissenstipp des Monats

• Gütesiegel des Monats

• Lesetipp des Monats

• Blogempfehlungen

• Nachhaltig Einkaufen

Die Kiste wurde aus Birke aus nachhaltiger Forstwirtschaft in einer Behindertenwerkstatt in Berlin gefertigt. Die Karten wurden klimaneutral auf 250g Recyclingpapier in einer Ökodruckerei gedruckt.

Karten: 9×13 cm

Maße des Kalenders: 11,3 x 13,9 x 14,7 cm (B x H x T)

Gewicht: ca. 1.200 g

Weitere Informationen finden Sie unter: evergreen-ideas.de