EEBUS Plugfest in Dresden – Viessmann entwickelt Schlüsselkomponente für ganzheitliche Energielösungen

Eine innovative Lösung zum problemlosen Betrieb einer Wärmepumpe bei gleichzeitigem Laden eines Elektro-Fahrzeugs an der heimischen Ladestation hat Viessmann in Dresden vorgestellt. An dem von der EEBUS Initiative initiierten Plugfest in der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen nahmen Experten aus der Automobil-, Elektro- und Heizungsindustrie teil.

Home-Energy-Management-System verhindert Überlast

Zentrales Thema der Veranstaltung war die Koordination zwischen Home-Energy-Management-System (HEMS) und der Ladesäule inklusive des daran angeschlossenen Fahrzeugs. Die von Viessmann entwickelten Funktionen stimmen sich über den EEBUS mit der Ladeinfrastruktur des Fahrzeugs ab. So wird Überlast im Stromnetz des Gebäudes zuverlässig verhindert. Ohne HEMS könnte beim Laden eines Elektrofahrzeugs und dem gleichzeitigen Betrieb anderer Stromverbraucher, wie zum Beispiel einer Wärmepumpe, Überlast auftreten, die zum Auslösen der Hauptsicherung des Gebäudes führt.

Höchste Energieeffizienz bei geringsten Energiekosten

Mit dem innovativen HEMS lassen sich ganzheitliche Energielösungen für die Strom- und Wärmeversorgung von Ein- und Zweifamilienhäusern realisieren. Die Anwender profitieren beispielsweise von maximaler Effizienz, wenn eine Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage und einem Stromspeicher miteinander betrieben werden. Voraussetzung dafür ist die digitale Vernetzung aller Komponenten.

Eine weitere Einsatzmöglichkeit für das HEMS ist unter anderem die Abstimmung zwischen Photovoltaikanlage und Stromspeicher. Durch intelligentes Management von Stromerzeugung und Stromverbrauch wird für den Anwender immer die bestmögliche wirtschaftliche Lösung erreicht.

EEBUS-fähige Lösungen von Viessmann

Für das Gelingen der politisch beschlossenen Energiewende ist die Digitalisierung eine wesentliche Voraussetzung. Geräte und Anwendungen werden deshalb zunehmend miteinander kommunizieren. Der dazu erforderliche Kommunikationsstandard wird von der EEBUS Initiative branchenübergreifend etabliert. Über den EEBUS können dezentrale sowie zentrale Energiesysteme für Strom und Wärme, Wohnungslüftungen, Systeme der Hausautomation, Haushaltsgeräte, Elektro-Fahrzeuge und ihre Ladestationen sowie Energieversorger einfach und effizient Informationen austauschen.

Als Mitglied arbeitet Viessmann in verschiedenen Arbeitsgruppen dieser Initiative mit und setzt wie der ebenfalls am Plugfest teilnehmende VW-Konzern für seine Serienprodukte auf den EEBUS. In den Arbeitsgruppen werden unter anderem unterschiedliche Anwendungsfälle definiert und anschließend die Geräte-Schnittstellen entsprechend eingerichtet. In regelmäßig stattfindenden Plugfesten präsentieren Teilnehmer aus den unterschiedlichen Branchen die korrekte Umsetzung von Spezifikationen für die verschiedenen Anwendungsfälle des EEBUS.

Treiben die Entwicklung ganzheitlicher Energielösungen voran (v. l.): Peter Kellendonk, Vorstandsmitglied der EEBUS Initiative e. V., Martin Roßmann, Global Head Systems and Advanced Technologies der Viessmann Werke, und Dr. Gunnar Bärwaldt, Konzern-Entwicklungskoordinator bei VW.

Die Viessmann Group

Die Viessmann Group ist einer der international führenden Hersteller von Heiz-, Industrie- und Kühlsystemen. Das 1917 gegründete Familienunternehmen beschäftigt 12.000 Mitarbeiter, der Gruppenumsatz beträgt 2,25 Milliarden Euro (2016).

54 Prozent des Umsatzes entfallen auf das Ausland. Als Familienunternehmen legt Viessmann besonderen Wert auf verantwortungsvolles und langfristig angelegtes Handeln, die Nachhaltigkeit ist bereits in den Unternehmensgrundsätzen fest verankert. Das Viessmann Komplettangebot bietet individuelle Lösungen mit effizienten Systemen und Leistungen von 1 bis 120.000 Kilowatt für alle Anwendungsbereiche und alle Energieträger.

Bilder und weitere Informationen unter www.viessmann.de