Edle Kante, solider Block – Blechverkleidungen geben dem Blockbau ein einzigartiges Design

Neu im Sortiment führt Chiemgauer Holzhaus den Wandprofil Trapezblock ein, ein einzigartiges Balkenprofil mit äußerer Trapezleistenoptik.

Auf die innovative Entwicklung hat Chiemgauer Holzhaus sich europaweiten Design- und Gebrauchsmusterschutz gesichert – dieses Wandsystem ist nur bei Chiemgauer Holzhaus zu haben! Auf den ersten Blick betrachtet erscheint das Wandbild wie eine moderne, horizontale Verschalung – hier wird aktuelle Optik mit dem traditionellen Aufbau des Chiemgauer Doppelblocks verbunden. Bei den farbigen Eckverkleidungen aus Metall handelt es sich um vorgefertigte Schutzleisten aus Edelstahl, die in Blockbreite (10-20cm) über die Hausecke gestülpt werden. Die Trapezleisten sind standardmäßig in rot und blau, aber selbstverständlich auch in Ihrer Wunschfarbe erhältlich und können beispielsweise auf die gewählte Farbe der Fenster- und Türrahmen abgestimmt werden. Das neue Wandsystem „Wandprofil Trapezblock“ ist ideal für farbige Fassadenanstriche und moderne Architektur und macht die Welt der Block- und Massivholzhäuser bunter und kreativer.

