Das Zuhause per App im Griff – mit den DIY Smart Home Lösungen von Schellenberg

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Der Wecker klingelt, die Rollläden fahren hoch, das Licht geht an und der Duft von frischgebrühtem Kaffee durchströmt das Haus. Was vor wenigen Jahren als Idee der Zukunft verbreitet wurde, wird mit den neuen Smart Home Lösungen von Schellenberg zur Realität. Konsequent auf die Bedürfnisse der Do-it-Yourself Montage ausgerichtet, lassen sich die funkbasierten Lösungen von Schellenberg in wenigen Schritten und ohne Vorkenntnisse in Betrieb nehmen.

Einfachheit. Skalierbarkeit. Modularer Aufbau.

Das zentrale Element im Smart Home Konzept von Schellenberg ist die Smart Home-Zentrale SH1, welche angelernte Aktionen und System-Einstellungen lokal speichert. Die kompakte Box beinhaltet die Technik, mit der die Steuerung von Rollläden, Markisen, Toren, Steckdosen, Licht, Heizthermostate und Sicherheitstechnik für Fenster und Terrassentüren per App ermöglicht wird. Die Steuerung der angeschlossenen Produkte erfolgt wahlweise mittels der Schellenberg Smart App für iOS- und Android- Smartphones und Tablets oder via Funk-Fernbedienung. Somit können auch Kinder oder Gäste, die nicht über die Schellenberg Smart App verfügen, zu Hause die Produkte weiterhin problemlos bedienen. Zudem gewährleistet diese zweite Steuerungs¬option eine reibungslose Funktionalität, sollte das Smartphone einmal nicht zur Hand sein. Stichwort „reibungslos“ – ebenso einfach lassen sich auch die seit mehreren Jahren vertriebenen Funk-Produkte von Schellenberg in das neue Smart Home Konzept integrieren. Bereits verkabelte Motoren können ganz einfach mit einem Funk-Empfangsmodul oder Funk-Empfangsschalter ausgestattet und in das Smart Home System integriert werden. So kann der Smart Home Komfort Schritt für Schritt, auch mit neuen Produkten von Schellenberg, ergänzt und ausgebaut werden – das spart Kosten und Zeit.

Zu Gast im smarten Haus – zu Gast in der Zukunft von heute

Welche Vorteile die neuen Smart Home Lösungen für den Anwender mit sich bringen, zeigt folgender Tagesablauf, der durch smarte Produkte unterstützt wird: Der Tag beginnt mit dem Klingeln des Weckers. Parallel fahren die Rollläden hoch, das Licht wird eingeschaltet und das Radio in der Küche spielt den Lieblingssong. Bevor der Wecker geklingelt hat, ist die Kaffeemaschine bereits aktiviert und frischer Kaffee steht bereit. Dann verlässt der Bewohner das Haus, öffnet die Garage per App und die Sicherheitsinstallationen an Fenstern und Terrassentüren werden automatisch aktiviert. Während man der Arbeit nachgeht, sorgen Beschattungsszenarien für angenehme Temperaturen im Haus und optimieren parallel den Energieverbrauch. Von unterwegs hat man dank der Funktion „Outdoor Control“ immer den Hausstatus im Blick und sieht, welche Funk-Steckdosen eingeschaltet sind, oder kann die Temperatur für jeden Raum individuell anpassen. Am Abend sorgt dann die passende Lichtstimmung beim Krimi für das richtige Kinofeeling auf der Couch. Nach dem Krimiabend geht der Tag zu Ende – die Rollläden fahren wieder herunter, Steckdosen und Leuchten werden ausgeschaltet, Sicherheitseinrichtungen werden aktiviert. Mit nur einem Knopfdruck richtet sich das Haus auf die Nachtruhe ein.

Waren Installationen dieser Art vor Jahren noch sehr aufwändig und teuer, geht es heute einfach und preisgünstig. Montage und Einrichtung der Produkte von Schellenberg kann jeder Heimwerker selbst durchführen und so sein Zuhause Schritt für Schritt aufrüsten. Alle Aktionen können dem individuellen Tagesablauf angepasst werden und im Handumdrehen für das Plus an Komfort und Sicherheit sorgen. So wird aus dem normalen Alltag ein smartes Erlebnis.

Über Schellenberg: Die Alfred Schellenberg GmbH ist ein mittelständisches Familien-Unternehmen mit Hauptsitz in Siegen. Mit innovativen Heimwerker-Sortimenten rund um Fenster, Türen und Tore nimmt das Unternehmen eine führende Marktposition ein. Seit über 30 Jahren ist Schellenberg zuverlässiger Partner von Bau- und Fachmärkten und vertreibt seine Lösungen zudem über den Versand- und E-Commerce-Handel. Weitere Informationen unter www.schellenberg.de