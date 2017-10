Das Energiespeicherhaus – ein Quantensprung im Hausbau

Konventionelle Energiegewinnung in Form von Atomkraftwerken oder Kohlekraftwerken ist problematisch. Zum einen wegen der Gefahren im Betrieb und der ungelösten Endlagerung und zum anderen wegen der negativen Auswirkungen des hohen CO2-Ausstoßes für den Klimawandel. Die fossilen Energieträger, wie Öl und Gas sind knapp und ihre Verbrennung ebenfalls umweltschädlich. Die ökologische Stromgewinnung mit Windkraft und Photovoltaik stößt wiederum beim Transport und vor allem bei der Speicherung an ihre Grenzen. Die heutigen Kosten für die Stromspeicherung sind mit 1.000–1.200 Euro pro Kilowattstunde Speicherkapazität deutlich zu hoch. Windräder und Solaranlagen werden deshalb einfach oft abgeschaltet. Ganz neue Möglichkeiten schafft das innovative Bausystem XCON+e von Dennert, das zusammen mit dem IFU Institut für Umweltenergie entwickelt wurde. Der Quantensprung vom Energieeffizienzhaus zum Energiespeicherhaus ist damit wirtschaftlich realisierbar.

Thermoaktive Bauteile

Dennert hat als führender Hersteller von Betonfertigteilen und Spezialist für thermo-aktive Bauteile sein Know-how kombiniert und mit intelligenter Energietechnik weiterentwickelt. Auf diese Weise ist das innovative Bausystem Dennert XCON+e entstanden. Ziel ist es, dass ein Gebäude mehr Energie produziert als es verbraucht und das, ohne dass dadurch bauliche Mehrkosten entstehen. Das Geheimnis dieses Konzepts besteht darin, dass Dennert massive Bauteile als Energiespeicher nutzt. Denn thermische Speicherung ist die günstigste Form der Energiespeicherung überhaupt und massive Bauteile können ohne aufwendige Konstruktionen viel Energie zwischenlagern.

Entscheidend sind hier drei thermo-aktive Bauteile

1. Die thermoaktive Bodenplatte

2. Die DX-Therm-Decke

3. Das Dennert Klimaprofil

Die Basis eines Gebäudes bildet bekanntlich die Bodenplatte. Das ist der Ausgangspunkt des Energiespeicherkonzepts von Dennert. Beim neuen Bausystem handelt es sich nicht mehr nur um eine herkömmliche, sondern um eine thermo-aktive Bodenplatte, die gleichzeitig als Energiespeicher dient. Beton kann nämlich – ähnlich wie Wasser – Wärme in großen Mengen speichern und langsam wieder abgeben. Man stelle sich einfach eine Bodenplatte mit der Größe 10 x 10 x 0,25 Meter vor und schon hat man einen Energiespeicher von sage und schreibe 70.000 W/h. Eine derartige Bodenplatte gibt im Winter, trotz ruhenden „Heizsystems“, die gespeicherte Wärme mild und langsam und konstant über mehrere Tage an die Räume ab. Die Wärmepumpe muss deshalb erst dann wieder aktiviert werden, wenn der Bodenplattenspeicher wieder abklingt. Nach diesem Prinzip wird nicht nur die Bodenplatte, sondern auch alle anderen massiven Bauteile als optimaler aktiver und passiver Wärmespeicher genutzt.

Moderne Energietechnik

Einen weiteren wichtigen Baustein im Dennert Bausystem bildet eine moderne Photovoltaikanlage. Dieser umweltfreundliche Sonnenstrom speist die Stromverbraucher im Haus wie Wärmepumpe, Waschmaschine usw. Überschüsse werden in einem Batteriespeicher geparkt oder ins Stromnetz weitergeleitet. Die DX-Therm-Decke bzw. das Klimaprofil übernehmen in diesem System zwei weitere wichtige Funktionen. Zum einen kann man in der Heizperiode Lastspitzen abdecken, zum anderen im Sommer durch Kühlen die Räume angenehm mild temperieren, ohne zusätzliche teure Klimaanlagentechnik zu installieren. Der Strom für den Wärmepumpenantrieb im Sommer kommt aus der Photovoltaikanlage.

Was bedeutet das für den Bau neuer Häuser?

Durch intelligent aufeinander abgestimmte Bauteile und moderne Energietechnik ist es möglich, den Strombedarf eines Hauses nicht nur selbst zu decken, sondern sogar noch Überschüsse ins Netz einzuspeisen. Möglich wird das durch richtig dimensionierte Dämmung, konsequente Nutzung der Speicherkapazitäten der massiven Bauteile (Bodenplatte, Wand und Decke) und den Einsatz moderner Energietechnologien wie Photovoltaik, Batterie und Wärmepumpen. Das Bausystem XCON+e von Dennert ist zudem vollkommen frei planbar. Alle Bauteile werden nach industriellen Qualitätsstandards in der Fabrik produziert und durch eigene Werkteams vor Ort in wenigen Tagen montiert. Schnell, trocken, intelligent und qualitativ hochwertig. Was die Energietechnik betrifft, arbeitet Dennert mit namhaften Partnern, wie beispielsweise Nibe Systemtechnik zusammen. Damit kann jeder Handwerker aus der jeweiligen Region die Montage problemlos vornehmen.

Das neue Bausystem Dennert XCON+e steht für eine neue, zukunftsfähige Art des Hausbaus. Weitere Informationen und Bilder: www.dennert-baustoffe.de