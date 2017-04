Bauratgeberbuch „richtig gut bauen“

Ein empfehlenswerter Ratgeber für Bauinteressenten, denen „richtig gut bauen“ wichtig ist, kann ab sofort als aktualisierte 4. Auflage kostenlos vom Herausgeber, der Firma Sonnleitner Holzbauwerke aus Ortenburg, bezogen werden.

Auf Anhieb ist zu erkennen, dass das Familienunternehmen Sonnleitner voll hinter dem Baustoff Holz steht. Denn hier geht es nicht nur um ein beliebiges Baumaterial, sondern um eine Firmenphilosophie. Die Botschaft ist klar: Bauen mit Holz bedeutet ökologisches Bauen! Anspruchsvoll, nachhaltig, innovativ und architektonisch zeitgemäß.

In dieser Neuauflage des Bauherrenratgeberbuches hat die Firma Sonnleitner ihre rund 45jährige Erfahrung zusammengefasst, mit dem Ziel, angehenden Bauherren wertvolle und nützliche Informationen für das geplante Bauvorhaben an die Hand zu geben. Untergliedert ist das Buch in viele verschiedene Kapitel und Themenbereiche, die für zukünftige Bauherren interessant und wichtig sind.

Ausführlich werden die beiden patentierten Wand-Systeme „TWINLIGNA®“ und „MONOLIGNA®“ vorgestellt, beide sind einstofflich und nur bei Sonnleitner erhältlich.

Breiten Raum nehmen u. a. aber auch die Massivholzmöbel aus eigener Produktion ein ebenso wie die Themenblöcke Planung, Baubiologie, Technik und Ökologie.

Umfangreiche Bildstrecken von hochwertigen aktuellen Kunden- und Referenzhäusern unterschiedlichster Stilrichtungen machen das Buch nicht nur zu einem optischen Genuss, sondern belegen auch den architektonischen Anspruch und die Individualität der Holzhäuser und Gewerbeobjekte von Sonnleitner.

Dieses rund 150-seitige Nachschlagewerk ist nicht im Handel erhältlich. Bauinteressenten können „richtig gut bauen“ direkt bestellen bei Sonnleitner Holzbauwerke GmbH & Co. KG, Afham 5, 94496 Ortenburg oder bequem übers Internet unter www.sonnleitner.de