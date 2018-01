Auf Holz gebaut

Moderner Holzbau ist eine Mischung aus bewährtem, Traditionellen und sinnvoller Innovation.

Das Blockhaus Garmisch Partenkirchen von Chiemgauer Holzhaus ist ein KFW Effizienzhaus 70 mit einem Jahresprimärenergiebedarf von 40,57 kWh/(m²a). Ein zeitloses Äußeres und ein wohnlich-warmes Inneres aus dem Naturbaustoff Holz werden hier verwirklicht.

Individuell geplantes Raumkonzept

Der offene, lichtdurchflutete Wohn-Essbereich ist idealer Mittelpunkt im Erdgeschoss. Neben einer Speisekammer befindet sich dort auch ein Gästezimmer mit eigenem Bad. Sichtbare Holzbalkendecken prägen beide Geschosse und verleihen dem Haus seinen natürlichen Charme. Der Schlafbereich, mit 2 Ankleiden ist im Obergeschoss platziert. Neben einem geräumigen Bad befindet sich ein Sauna-Wellness Bereich mit großem Wohnbalkon und eine helle, großzügige Galerie. Im Keller ist ausreichend Platz für Technik- und Abstellräume und einen Hobbyraum mit Tageslicht.

Automatische Raumklimaregulierung ohne Haustechnik

Selbst in heißen Sommermonaten ist ein erholsamer Schlaf garantiert, denn die Holzfaserdämmung sorgt für einen hohen Hitzeschutz – ganz ohne technische Kühlung. Die Auskühl- und Aufheizdauer der Holzwände liegt deutlich über den jeweiligen Vergleichswerten von Ziegelbauten bei gleichem Wärmedurchgangs-Wert. Feuchtigkeitsschwankungen werden je nach Bedarf über die Porenstruktur der Massivholzwand regulierend aufgenommen und abgegeben. Das bewirkt ein angenehmes Raumklima – im Sommer wie im Winter.

Chiemgauer Holzhäuser sind zu 100 % aus Holz

Das Erdgeschoss wurde in Leim-und metallfreier Holzmassivbauweise mit Putzfassade erstellt. Das Obergeschoss besteht aus zwölf Zentimeter starkem, unverleimten Fichtenblock welcher bei der Montage über eine Spannvorrichtung mit mehreren Tonnen Zugkraft in der Wand vorkomprimiert wird, sodass sich die Setzung der Balken auf ein Minimum reduziert. Nach innen folgen zwölf Zentimeter Holzfaserplatten plus Hinterlüftung. Letztere dient als Installationsebene. Innen endet der baubiologische Wandaufbau mit vier Zentimeter dicken verkämmten Blockbohlen. Alle Balken sind mit Schwalbenschwanz-Verbindung verkämmt.

